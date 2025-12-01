Este martes 2 de diciembre un personal técnico de la empresa Ari-e realizará en el corregimiento de Cascajal, zona rural del municipio de Sabanalarga la instalación de postes en las calles 14 a la 16, entre las carreras 15 a la 20, en el horario de 8:02 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, en el barrio San Felipe, en Barranquilla se retirará un poste, en la carrera 24B con la calle 70C, entre las 8:20 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a los usuarios para que se comuniquen al 115 o al WhatsApp 3134300000 en caso de alguna inquietud sobre el servicio de energía