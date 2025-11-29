El ahora ciudadano estadounidense Hernán Peña aún evoca aquellos ayeres en los que el tren Bocas de Ceniza se descarrilaba y le tocaba ingresarlo nuevamente a sus rieles junto con otros pasajeros. Todos estos recuerdos atraviesan su memoria mientras transita en el nuevo tren que lo conduce a la restaurada playa de Puerto Mocho.

Peña lleva más de 30 años viviendo en Miami y manifestó estar sorprendido al ver cómo la ciudad se ha convertido en un sitio turístico: “Cuando era adolescente nunca pensé que Barranquilla fuera turística y encontrar a Puerto Mocho rehabilitado. (..) Me alegra en el corazón encontrar a mi ciudad tan bonita”.

Josefina Villarreal El barranquillero Hernán Peña visita por primera vez Puerto Mocho.

Este 30 de noviembre se celebra el primer aniversario de la transformación de Puerto Mocho, la playa urbana de Barranquilla que fue recuperada de manera integral por la administración distrital.

Con la restauración de este espacio, a muchos caseteros se les entregó un local equipado, se recuperaron las playas y la naturaleza que cobija a Puerto Mocho tomó una nueva faceta.

Es un cambio innegable, especialmente para los comerciantes que allí residen. Tal es el caso de Paula Bandera, cuyo negocio estaba en las orillas del viejo litoral, cuando un día cualquiera llegó el alcalde Alejandro Char y le pidió al mandatario que la incluyera en el proyecto.

Hoy día, su negocio —cuyo nombre refleja parte de la cultura barranquillera— es el que recibe a los visitantes, por lo que sus ingresos económicos han ido en alza.

Josefina Villarreal Paula Bandera, dueña del local.

Para conmemorar esta transformación, la Alcaldía de Barranquilla, a través de su programa Barranquilla es Río, realizará este sábado una jornada con distintas actividades para que los turistas disfruten de los espacios que se recuperaron.

La celebración iniciará desde las 9:00 a. m. con una rumbaterapia en la playa. Seguidamente, se dará apertura a un minitorneo de voleibol playa, al cual pueden inscribirse de manera gratuita todos los asistentes a Puerto Mocho con su grupo familiar o de amigos.

En paralelo, se dará apertura al parque náutico, en donde los asistentes podrán practicar kayak, pádel, bote a remo, bicicletas acuáticas, inflables, paseo en gusanito y mucho más, a precio especial de lanzamiento. Cabe destacar que este parque náutico estará ubicado en el sector 2, en la zona de carpas verdes; estará disponible en la misma frecuencia de apertura de la playa.

Sobre esta recuperación, el alcalde Alejandro Char resaltó que Puerto Mocho es un “paraíso”: “Aquí ha habido una gestión social inigualable, hay un trabajo en equipo con la comunidad que estaba establecida hace muchos años y logramos lo que parecía un sueño. Esto le permite a Barranquilla tener otra ventana que acerca a la gente de todos lados del mundo”.

Una playa exitosa

Desde su apertura, más de medio millón de visitantes han llegado a esta playa, de los cuales el 10 % son extranjeros. El bogotano Camilo Sánchez encontró en en Puerto Mocho un espacio de tranquilidad y contemplación. Está de vacaciones y hasta este rincón del Caribe colombiano llegó a disfrutar del mar.

“Nos llamó la atención que está particularmente tranquilo y como eso es lo que por lo menos yo busco en el turismo: tranquilidad y, de pronto, un momento de reflexión. No hay mucho ruido, no hay parlantes a alto volumen”, explicó el joven.

Asimismo, este proyecto ha permitido la creación de 1.130 empleos directos, de los que destacan 1.869 familias impactadas y 63 matronas beneficiadas. Para Alfonso Rosas, uno de los caseteros de la playa, esta recuperación de Puerto Mocho marca un antes y un después en el turismo que beneficia a los locales.

“Ha sido una experiencia agradable, en la cual compartimos, trabajamos, ha sido una experiencia muy buena gracias a Dios y a la Alcaldía de Barranquilla, todo ha sido un acompañamiento bastante bueno. Esto es el fruto del trabajo en equipo, con toda la gente que ha venido laborando acá, que ha venido cumpliendo con lo pactado y los frutos se ven. El lugar es un lugar tranquilo, bonito”, cerró.

Más de 300.000 usuarios se han movilizado en el tren turístico

El tren turístico también es uno de los atractivos más importantes que tiene la ciudad. Este tren permite que los turistas disfruten un recorrido por el tajamar mientras observan a un lado el río Magdalena y a otro lado de la variedad de especies de mangles, en un recorrido desde la estación en Las Flores hasta la estación en Puerto Mocho.

En este tren se han movilizado más de 327.568 usuarios para llegar a Puerto Mocho, representando el 63% del total de visitantes, de acuerdo con las cifras oficiales.

Josefina Villarreal En este tren se han movilizado más de 327.568 usuarios para llegar a Puerto Mocho.

“Me encantó el viaje en el tren, fue espectacular ver la naturaleza. (...) La transformación de Puerto Mocho no es solo para la gente del sector, sino también para nosotros los residentes de Barranquilla que no teníamos una playa propia. Hoy podemos decir que Puerto Mocho hace parte de nuestra identidad como ciudad”, opinó la barranquillera Coraline Peña.