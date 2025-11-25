La Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) sigue adelante con su plan de internacionalización, gracias a sus logros académicos, luego de una productiva gestión en la Salisbury University, de Maryland, Estados Unidos, en la que se se cumplieron con encuentros estratégicos, recorridos académicos y avances el convenio marco entre ambas instituciones.

La delegación fue recibida por el JDE Center for International Education. Durante la agenda, los representantes de la IUB sostuvieron una reunión de alto nivel con la Dra. Chrys Egan, de la Associate Dean del Fulton School, en el Dudley-Eshbach Faculty Center (GAC), para explorar nuevas oportunidades de cooperación.

Dentro de esos avances están los posibles proyectos conjuntos con los programas de Diseño Gráfico y Licenciatura de la IUB, que permitirían desarrollar iniciativas académicas compartidas, cooperación investigativa y trabajo colaborativo entre facultades.

También la proyección de futuras movilidades estudiantiles y docentes, tanto de intercambio académico como de estancias cortas y pasantías internacionales.

Y la exploración de alianzas en posgrados, especialmente la posibilidad de articular la Maestría en Educación de la IUB con el Master in Higher Education Leadership de Salisbury University, ampliando las opciones de formación avanzada para profesionales colombianos.

De igual manera, al trabajo que ya se viene adelantando con las pasantías en Purdue University, se suma un nuevo paso: una reunión estratégica con esta institución, que es una de las más prestigiosas de los Estados Unidos, para avanzar así en la cooperación académica y científica con miras a una maestría conjunta.

El rector de la institución Universitaria de Barranquilla, Arcesio Castro Agudelo, manifestó que “en este encuentro se exploró la creación de una Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial con doble titulación, por parte de la IUB y Purdeu, en modalidad virtual y con el valor agregado de incluir 10 certificaciones internacionales otorgadas por Purdue University”.

Este programa ampliará las oportunidades para estudiantes de la región Caribe y de toda Colombia, fortaleciendo sus competencias en tecnologías emergentes.