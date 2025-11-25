La Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informó que los propietarios de carros o motos que matriculen por primera vez su vehículo en Barranquilla o trasladen sus placas al Distrito podrán acceder a descuentos en la tasa de derecho de tránsito. Estos descuentos serán de hasta el 100% durante el primer año.

Estos beneficios aplican durante los primeros cuatro años contados a partir de la matriculación o de la radicación de cuenta ante el organismo de tránsito del Distrito.

“Los propietarios de vehículos que matriculen por primera vez en Barranquilla, o que trasladen su matrícula desde otro municipio, podrán acceder a descuentos graduales en la tasa de derechos de tránsito, según lo establecido en el Acuerdo 016 de 2025”, indicó la Secretaría.

Los descuentos quedan establecidos así:

Primer año: 100 %

100 % Segundo año: 50 %

50 % Tercer año: 30 %

30 % Cuarto año: 20 %

Estos incentivos están dirigidos a propietarios de carros y motos que decidan matricular su vehículo en Barranquilla o trasladar su registro desde otro municipio o departamento.

Descuentos en intereses moratorios

La Secretaría de Tránsito recordó que quienes estén en mora por concepto de tasa de derecho de tránsito o multas correspondientes al 2024 y años anteriores podrán ponerse al día hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Concejo Distrital estableció una condición especial de pago con descuentos de hasta el 97% en intereses moratorios para deudores de obligaciones distritales. El primer plazo, con un descuento del 97%, estará vigente hasta el 30 de noviembre. Este beneficio no aplica para multas por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Las siguientes fechas de descuento son:

Del 1 al 15 de diciembre de 2025: 85 %

85 % Del 16 al 31 de diciembre de 2025: 75 %

Para facilitar el pago, los propietarios que se acojan a los descuentos de multas físicas, electrónicas o tasa de derechos pueden realizar el proceso a través de la página web www.barranquilla.gov.co/transito, en la opción de pagos en línea, o en las siguientes sedes:

Sede Central: Contravenciones: Cra. 46 #82-225 / Trámites: Cra. 45 #82-196

Contravenciones: Cra. 46 #82-225 / Trámites: Cra. 45 #82-196 Sede Localidad Metropolitana: Calle 49 #88 sur-15

Calle 49 #88 sur-15 Sede Alcaldía Suroccidente: Cra. 21B #63-06

Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, invitó a los ciudadanos a aprovechar los beneficios: “Invitamos a los barranquilleros a acogerse a estos beneficios, que representan una oportunidad importante para ponerse al día. El cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuye al crecimiento y al fortalecimiento de nuestra ciudad”.

Los pagos y trámites también pueden realizarse a través de los siguientes canales: