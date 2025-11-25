La Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informó que los propietarios de carros o motos que matriculen por primera vez su vehículo en Barranquilla o trasladen sus placas al Distrito podrán acceder a descuentos en la tasa de derecho de tránsito. Estos descuentos serán de hasta el 100% durante el primer año.
Estos beneficios aplican durante los primeros cuatro años contados a partir de la matriculación o de la radicación de cuenta ante el organismo de tránsito del Distrito.
“Los propietarios de vehículos que matriculen por primera vez en Barranquilla, o que trasladen su matrícula desde otro municipio, podrán acceder a descuentos graduales en la tasa de derechos de tránsito, según lo establecido en el Acuerdo 016 de 2025”, indicó la Secretaría.
Los descuentos quedan establecidos así:
- Primer año: 100 %
- Segundo año: 50 %
- Tercer año: 30 %
- Cuarto año: 20 %
Estos incentivos están dirigidos a propietarios de carros y motos que decidan matricular su vehículo en Barranquilla o trasladar su registro desde otro municipio o departamento.
Descuentos en intereses moratorios
La Secretaría de Tránsito recordó que quienes estén en mora por concepto de tasa de derecho de tránsito o multas correspondientes al 2024 y años anteriores podrán ponerse al día hasta el 31 de diciembre de 2025.
El Concejo Distrital estableció una condición especial de pago con descuentos de hasta el 97% en intereses moratorios para deudores de obligaciones distritales. El primer plazo, con un descuento del 97%, estará vigente hasta el 30 de noviembre. Este beneficio no aplica para multas por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.
Las siguientes fechas de descuento son:
- Del 1 al 15 de diciembre de 2025: 85 %
- Del 16 al 31 de diciembre de 2025: 75 %
Para facilitar el pago, los propietarios que se acojan a los descuentos de multas físicas, electrónicas o tasa de derechos pueden realizar el proceso a través de la página web www.barranquilla.gov.co/transito, en la opción de pagos en línea, o en las siguientes sedes:
- Sede Central: Contravenciones: Cra. 46 #82-225 / Trámites: Cra. 45 #82-196
- Sede Localidad Metropolitana: Calle 49 #88 sur-15
- Sede Alcaldía Suroccidente: Cra. 21B #63-06
Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, invitó a los ciudadanos a aprovechar los beneficios: “Invitamos a los barranquilleros a acogerse a estos beneficios, que representan una oportunidad importante para ponerse al día. El cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuye al crecimiento y al fortalecimiento de nuestra ciudad”.
Los pagos y trámites también pueden realizarse a través de los siguientes canales:
- Comparendos físicos: www.barranquilla.gov.co/transito
- Comparendos electrónicos: https://portal.barranquilla.gov.co:8181/#/
- Portal de contravenciones: https://portal.barranquilla.gov.co:8181/Portal_Contravenciones_Web/
- Tasa de derechos: https://orion.barranquilla.gov.co:8787/mov_liquidacion/index.jsp