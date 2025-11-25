Compartir:
Por:  Redacción Locales

El operador del mercado XM en su más reciente informe detalló que el consumo de energía en el país aumentó 2,44 % en octubre de este año en comparación con el mismo período de 2024.

La demanda a nivel nacional fue de 7.197,09 Gigavatios hora (GWh), frente a los 7.024,5 GWh del año anterior, lo que indica un mayor consumo de parte de los usuarios tanto del mercado regulado y no regulado.

Los “cuellos de botella” que frenan la entrada de nueva energía firme en el país

Por regiones, el Caribe fue la zona con mayor consumo de energía con 2.015,64 GWh, seguida por Centro con 1.747,82 GWh, y Oriente con 993,44 GWh.

En cuanto al comportamiento acumulado, el consumo del Sistema Interconectado Nacional (SIN) entre enero y octubre de 2025 se ubicó en 69.788,5 GWh, lo que representa un crecimiento del 2,01 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se alcanzaron 68.589,7 GWh.

En el caso de los usuarios regulados —residenciales, pequeños comercios y otros consumidores que no superan el umbral mínimo de demanda— se registró en octubre de 2025 un crecimiento del 7,89 %, equivalente a 66,84 GWh adicionales respecto al mismo mes del 2024. Su participación en la demanda total es del 40,23 %.

Dentro del mercado no regulado, las actividades económicas con mayor participación fueron las industrias manufactureras con 911,88 GWh y la explotación de minas y canteras con 702,40 GWh, que representan el 40,23 % y el 30,99 % de la demanda no regulada, respectivamente.

XM resaltó que los crecimientos de la demanda de energía eléctrica se calculan como el promedio ponderado de los diferentes tipos de días (comerciales, sábados, domingos y festivos), lo que disminuye las fluctuaciones que suelen presentarse en los seguimientos mensuales por la variación en el número de días de cada mes.

En cuanto al consumo discriminado por tipo de usuario, respecto a octubre del año anterior, el consumo residencial y de pequeños negocios (mercado regulado) creció 1,4 %, equivalente a 68,29 GWh, mientras que el consumo de industria y comercio (mercado no regulado) aumentó 5,12 %, equivalente a 110,90 GWh.

Demanda de energía por regiones

Chocó fue la región con mayor crecimiento en la demanda de energía en octubre de 2025 con un aumento del 5,25 %, seguida por Antioquia con 3,34 %, Caribe con 2,50 %, Sur con 2,27 %, Tolima, Huila y Caquetá (THC) con 1,44 %, Caldas, Quindío y Risaralda (CQR) con 1,23 %, Oriente con 1,18 % y Valle con una variación negativa de -1,28 %. La región con el menor crecimiento fue Guaviare, con -1,84 %.