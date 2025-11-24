La Alcaldía de Soledad, por medio de la Secretaría de Educación y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), puso en marcha una jornada de valoración nutricional dirigida a los estudiantes de educación inicial de las instituciones educativas oficiales del municipio.

La actividad se desarrolla gracias a la articulación entre el Equipo PAE, el Hospital Materno Infantil y el programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Simón Bolívar, con el propósito de obtener un diagnóstico preciso sobre las condiciones nutricionales de los niños y niñas que ingresaron este año al sistema educativo.

De acuerdo con la administración municipal, la información recopilada será determinante para ajustar estrategias y definir la minuta alimentaria de 2026, permitiendo atender de manera oportuna casos de desnutrición, riesgo nutricional o exceso de peso. La meta es garantizar que cada estudiante reciba una alimentación balanceada y acorde con sus necesidades.

La secretaria de Educación, Carolina Correa Gallardo, destacó que este tipo de acciones fortalecen la calidad del servicio: “Este trabajo conjunto nos permitirá avanzar hacia un PAE cada vez más sólido, basado en decisiones informadas y orientado al bienestar integral de nuestros niños”.

Por su parte, Lucia Barrios, líder del componente nutricional del PAE en Soledad, subrayó la importancia del acompañamiento académico y médico: “La valoración nutricional es un soporte técnico fundamental. Con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar y del Hospital Materno Infantil aseguramos un proceso riguroso y alineado con los estándares que nos han posicionado como uno de los programas más destacados del país”.

Desde las instituciones educativas también se resalta el impacto de la iniciativa. Duperlis Salcedo, rectora de la I.E. Antonio Ramón Moreno, afirmó que estas jornadas fortalecen el acompañamiento a la primera infancia: “Contamos con estudiantes que requieren especial atención, y este tipo de esfuerzos contribuyen a mejorar su bienestar y a promover su permanencia escolar”.

Con este proceso, Soledad reafirma su compromiso con la nutrición, el desarrollo saludable y la formación integral de los niños del municipio.