La Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado se prepara para celebrar la XVIII versión de la Loa Juvenil Pantojista, un evento académico y cultural que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre, a las 5:00 p.m., en las instalaciones del plantel. La jornada cuenta con el respaldo de la Alcaldía Municipal de Baranoa, que invita a toda la comunidad a participar en esta tradicional actividad.

La Loa Juvenil Pantojista se ha consolidado como una iniciativa de gran impacto social, que combina investigación escolar, expresión artística y divulgación académica para fortalecer la formación ciudadana y cultural de los estudiantes.

El proyecto promueve el estudio y la preservación de la Loa de los Santos Reyes Magos, tradición emblemática de Baranoa, mediante la integración de asignaturas como Lengua Castellana y otras áreas del conocimiento.

“Esta escenificación juvenil es una muestra de nuestro compromiso con la cultura, la educación y la identidad de Baranoa. Este evento fortalece la ciudadanía, abre oportunidades para nuestros jóvenes y proyecta a nuestra comunidad a nivel regional e internacional”, afirmó el alcalde Edinson Palma.

Por su parte, la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado destaca este espacio como un referente en la formación de ciudadanía e identidad cultural, especialmente por sus 18 años de trabajo continuo en la protección y divulgación de este patrimonio inmaterial.

“Este acercamiento a la tradición busca educar una ciudadanía responsable con el patrimonio, integrando la Lengua Castellana y, de manera transversal, todas las áreas del conocimiento para desarrollar competencias y habilidades comunicativas en niños, jóvenes, familias y docentes”, señaló la coordinadora del proyecto, María Herazo.

El alcance del programa trasciende las fronteras nacionales gracias a su difusión en medios, artículos científicos y actividades académicas desarrolladas en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.

Las actividades de investigación y acción educativa integran a estudiantes, docentes y familias en la exploración del valor histórico, social y cultural de la Loa de los Santos Reyes Magos, ha reforzando el sentido de pertenencia y el conocimiento sobre esta tradición.