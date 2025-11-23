Compartir:
Por:  Redacción Locales

Este lunes 24 de noviembre varios sectores de Barranquilla y del área metropolitana tendrán interrupciones programadas en el servicio de energía debido a trabajos de mantenimiento en subestaciones, adecuación de redes y reemplazo de infraestructura eléctrica.

Las labores, programadas por la empresa Air-e, buscan mejorar la calidad del servicio y garantizar la seguridad operativa de los equipos en zonas residenciales y rurales.

En el norte de Barranquilla, los sectores de Altos del Parque y Altos del Limón estarán sin energía entre las 9:00 de la mañana y las 5:10 de la tarde, debido al mantenimiento que realizarán particulares en subestaciones de edificios. Los puntos de intervención se ubican en la Transversal 57 con calle 99B y en la calle 100 con carrera 58. De manera paralela, en el barrio Por Fin, en la carrera 25 con calle 83, se ejecutarán adecuaciones de redes eléctricas entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

En municipios del sur del Atlántico también habrá trabajos. En Santa Lucía, en el barrio Pueblonuevo, se realizará el cambio de un poste en el horario de 8:45 de la mañana a 12:00 del mediodía. Asimismo, en el corregimiento de Bohórquez, en el barrio 7 de Agosto, se adelantarán obras menores en la carrera 6 con calle 5 entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde.

El circuito Oriental también tendrá suspensiones debido a trabajos programados entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana. Esta intervención afectará a la urbanización Malambito, la zona rural de Malambo, la vereda Tamarindo, Ciudadela Santa Rita, Fundiciones De Lima, la vía Malambo–Sabanagrande y la entrada a Sabanagrande. Posteriormente, entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde, se realizarán adecuaciones menores en el circuito Malambo 6, el cual alimenta barrios como Montecarlo, Bellavista, Miraflores, San José, Pacífico, Villa Berta, 7 de Noviembre, La Chinita, Villa Campo, San Antonio, Villa Esperanza, El Progreso, Villa San Martín y algunos sectores de La Milagrosa.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias, proteger sus electrodomésticos y programar sus actividades teniendo en cuenta los horarios de suspensión establecidos para cada zona.