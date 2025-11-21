El abogado y experto en asuntos portuarios Clemente Fajardo fue elegido este jueves como nuevo representante de los gremios de la navegación en la junta directiva de Cormagdalena para el periodo 2026–2028.

La designación se dio durante la XVI asamblea de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, en la cual también fueron escogidos gobernadores y alcaldes que harán parte de la junta durante el mismo periodo.

Fajardo, barranquillero y con más de 16 años de experiencia en el sector logístico, ha asesorado a empresas en gestión corporativa, estrategia empresarial, manejo de crisis y relacionamiento multisectorial.

Tras su elección, agradeció a los asambleístas y reiteró su compromiso con el sector. En su cuenta de X expresó:

“Agradezco a los miembros de la asamblea de @Cormagdalena por mi elección como representante de los gremios de la navegación en la junta directiva para el periodo 2026–2028. Seguiremos trabajando por el sector, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del río Magdalena”.