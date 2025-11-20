El sueño de los bachilleres de ser profesionales a su alcance, será una realidad gracias a IUB al Barrio, una iniciativa que lleva la educación superior gratuita a los sectores que viven los estudiantes y cuya convocatoria 2026-1 abrió oficialmente, ofreciendo 1000 cupos para dar inicio a clases en enero de 2026.

El programa educativo, desarrollado en alianza entre la Alcaldía Distrital y la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), y que ya se encuentra con 15 sedes distribuidas en todas las localidades de la ciudad, principalmente en colegios oficiales que funcionan como centros académicos externos, promueve el acceso a horarios flexibles, sedes cercanas y programas enfocados en áreas con demanda laboral.

Oferta ideal para muchos jóvenes que laboran, mientras cuidan a sus familias o tal vez no pueden asumir el costo de una matrícula universitaria, una puerta real hacia la educación superior.

Entre las carreras disponibles para esta nueva cohorte están; Inteligencia de Negocios, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de Negocios Internacionales y Licenciatura en Educación Básica Primaria, las cuales hacen parte de la política nacional de gratuidad, por lo que los beneficiarios no tendrán que asumir costos académicos.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los requisitos apuntan a jóvenes de Barranquilla que quieren iniciar estudios superiores, especialmente aquellos que enfrentan barreras económicas, los cuales para participar deben tener en cuenta:

Ser bachiller egresado de un colegio público o privado del Distrito.

Estar registrado en Sisbén IV (grupos A, B o C) o pertenecer a estratos 1, 2 o 3.

Diligenciar el formulario de inscripción.

En el caso de la Licenciatura en Básica Primaria, haber cursado formación complementaria como Normalista Superior.

El proceso de inscripción estará disponible hasta el 5 de diciembre, mientras que la entrega de documentos se podrá hacer hasta el 6 de diciembre a través de la página oficial de la IUB. Las clases darán inicio el 19 de enero de 2026.

Para mayores informes e inscripción, los bachilleres interesados deben ingresar al siguiente enlace:https://www.unibarranquilla.edu.co/academia/iub-al-barrio