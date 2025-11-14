Desde hace varios años el transporte hacia Barranquilla desde las diferentes ciudades del Caribe se ha convertido en un trayecto largo y tortuoso por vía terrestre. Sin embargo, a partir del próximo 5 de diciembre la conectividad hacia la capital del Atlántico será posible desde los aires.

La aerolínea Satena anunció que se habilitarán cuatro nuevas rutas hacia Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica con una programación total de 21 frecuencias semanales.

“Esta expansión marca un nuevo logro para Satena y para el Caribe colombiano. Desde Barranquilla queremos conectar las oportunidades del país y seguir impulsando el progreso regional. Cada nueva ruta representa desarrollo, inclusión y la posibilidad de unir territorios que durante años dependieron de largos desplazamientos terrestres”, afirmó Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

De esta manera, los vuelos serán operados con aeronaves ATR-72, de fabricación franco-italiana, las cuales se destacan por su eficiencia, bajo consumo y confort para recibir una capacidad máxima de 70 pasajeros.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char resaltó que “con las nuevas rutas la ciudad de Barranquilla tendrá más oportunidades de impulsar la economía local y fortalecer el turismo desde las regiones”.

Primeros vuelos

Tras el anuncio de apertura de las nuevas rutas, algunos ciudadanos decidieron aprovechar para conseguir los tiquetes más baratos desde esta semana en el primer vuelo que saldrá desde sus ciudades.

En el caso de José Larrarte, de la ciudad de Montería, su pasaje para el próximo 5 de diciembre costó alrededor de $180 mil.

“Desde la página web de la aerolínea están los tiquetes más baratos, esto es una ventaja tanto para mí como para otros usuarios que viajamos constantemente hacia Barranquilla ya sea por negocios o servicios médicos”, contó.

Así las cosas, esta ruta Barranquilla–Montería–Barranquilla contará con 9 frecuencias semanales, de lunes a domingo, con doble vuelo los martes y jueves.

Además, los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $171.160 a través de la página web de Satena y hasta $199.480 en los canales presenciales.

Mientras tanto, otras rutas como Barranquilla–Valledupar–Barranquilla tendrán 3 frecuencias semanales (martes, jueves y sábado). Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $131.100 a través de la página web de Satena y hasta $159.420.

En el caso del trayecto que cubre Barranquilla–Aguachica–Barranquilla habrá 3 frecuencias semanales (martes, jueves y domingo). Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $187.330 y hasta $215.650 en los canales presenciales.

Por otro lado, hacia la ciudad de Bucaramanga se habilitarán 3 frecuencias semanales. Los tiquetes para esta ruta están disponibles desde $285.800 hasta $314.120.

Otras rutas

Desde la aerolínea Satena se dio a conocer que Barranquilla también tendrá más rutas hacia las ciudades de Medellín y Cúcuta, así como en un futuro cercano hacia Riohacha, Magangué y Plato.

“La costa Caribe ha sido históricamente una región en la cual no hemos tenido mucha presencia, pero nuestra intención es conectar el Caribe a partir de un hub general en Barranquilla que desplace a pasajeros hacia Valledupar, Aguachica, Medellín, Cúcuta y Montería, así como municipios cercanos como Magangué, El Plato y otros más que una vez tengan sus pistas listas se unirán al plan de conectividad”, explicó Zuluaga, presidente de Satena.

En ese sentido, la operación en Riohacha, Montería, Valledupar, Cúcuta y Medellín tendrá tres frecuencias semanales con aviones ATR 72 y Twin Otter con 70 y 19 sillas, respectivamente.