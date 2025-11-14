Para este fin de semana con puente festivo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó lluvias de variada intensidad en el marco de la segunda temporada de mayores precipitaciones por los sistemas meteorológicos propios de la zona.

De esta forma, la entidad ambiental estimó precipitaciones y no descartó que las mismas vengan acompañadas de tormentas eléctricas en Atlántico y Barranquilla.

José David Garavito, meteorólogo de turno del Ideam, precisó que las lluvias más significativas y persistentes se esperan especialmente en las horas de la tarde y noche de cada una de las jornadas. Sin embargo, recalcó que en las horas de la madrugada también se pueden presentar lluvias de ligera intensidad.

“Para el día sábado 15 de noviembre, domingo y lunes, se espera que este comportamiento de las precipitaciones persista y se mantengan lluvias de variada intensidad, incluso algunas tormentas eléctricas aisladas, especialmente en las jornadas de la tarde y noche”, dijo el encargado a EL HERALDO.

Cabe resaltar que el Atlántico —así como Magdalena, Bolívar y La Guajira— tienen alerta amarilla por tiempo lluvioso.

Alerta amarilla por viento y oleaje

El instituto también precisó que hay alerta amarilla por viento y oleaje en el departamento. En el área se presenta una intensidad de viento que oscila entre los 18,52 y los 37, 04 kilómetros por hora. Con respecto al oleaje, se registra una altura significativa de la ola entre 1.5 y 1.8 metros.

No obstante, el profesional aclaró que estas condiciones pueden disminuir durante el transcurso del fin de semana.

“Hay que aclarar que estas condiciones tienden a atenuarse y disminuir en las horas de la noche y en los días siguientes. Paulatinamente, estas condiciones de intensidad del viento y altura significativa de la ola tienden a disminuir debido a que el gradiente de presión va a bajar sobre el litoral Caribe colombiano centro y norte”, explicó.