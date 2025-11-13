Debido a la realización de la competencia de karts Rotax Max Challenge, desde este jueves habrá un cierre vial temporal en la avenida del Río, desde el sector del Pabellón de Cristal, incluyendo el ingreso por la Vía 40 con calle 72, hasta la calle 69 (sin incluirla).

Para ingresar al Gran Malecón, los accesos vehiculares podrán realizarse por las calles 78 y 69, Ventana de Campeones y el acceso a Puerta de Oro.

Los conductores que transiten desde el sur (Centro) hacia el Gran Malecón podrán tomar la carrera 46 desde la calle 30, girar a la izquierda en la rotonda con la avenida del Río, y continuar por esta vía hacia su destino. Habrá un cierre controlado a la altura de la Ventana de Campeones con la finalidad de permitir el estacionamiento hasta completar el aforo entre el puente abatible hacia la calle 69.

Los conductores que transiten desde el norte (desde Las Flores) hacia el Gran Malecón podrán ingresar desde la Vía 40, a través de la calle 78. Habrá un cierre controlado en la calle 78 para permitir el estacionamiento hasta completar el aforo entre el Caimán del Río y el Pabellón de Cristal y demás puntos de interés en el recorrido.

Para los desplazamientos de sur a norte y de norte a sur que normalmente utilizan la avenida del Río, se les recomienda como ruta alterna la Vía 40 para mantener la continuidad de la circulación vehicular durante el desarrollo del evento.

Cabe resaltar que esta restricción estará vigente hasta el domingo 16 de noviembre a las 11:59 p.m.