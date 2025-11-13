Durante una reunión extraordinaria, la Alcaldía de Barranquilla estableció los últimos detalles y operativos de seguridad para el encuentro entre Junior y Atlético Nacional de este jueves 13 de noviembre en el estadio Metropolitano.

Tras un análisis conjunto y por decisión unánime de los miembros de la Comisión, se determinó restringir el ingreso de la barra visitante del equipo Atlético Nacional, como medida preventiva orientada a preservar el orden público y la tranquilidad en el estadio.

Según la administración, esta medida busca promover un ambiente seguro y familiar, para que el fútbol se viva como una fiesta de alegría, unión y convivencia ciudadana.

Además, se prohibió la venta y consumo de bebidas en envases de vidrio y el ingreso de personas en estado de embriaguez o sustancias psicoactivas al estadio.

Sumado a esto, está prohibido el ingreso de armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes o inflamables, así como también el acceso al estado con correas con hebillas u algún objetos que represente riesgo para la seguridad.

Por otro lado, los asistentes tienen prohibido ingresar con alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras. Los productos alimenticios y bebidas sólo podrán adquirirse en las cafeterías y puntos autorizados dentro del estadio.