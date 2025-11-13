Compartir:
Por:  Redacción Locales

Con motivo de adelantar labores de mantenimiento de las redes eléctricas, por parte de la empresa de energía Air-e, el servicio en un sector del barrio Campoalegre y Centenario de Soledad.

Lea también: Detectan nuevos casos de hurto de energía en Atlántico y Magdalena

Las obras de cambio de un poste y un tramo de red serán llevadas a cabo en el horario comprendido de 8:10 a.m. a 4:00 p.m., en la carrera 40D con la calle 91.

Estos son los barrios de Barranquilla que se quedarán sin energía este jueves

Simultáneamente, se adelantarán adecuaciones menores de la red eléctrica en el barrio Centenario de Soledad, a la altura de la calle 23A con la carrera 26, entre las 9:11 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Por su parte, la empresa eléctrica hizo un llamado a los clientes para que ante cualquier inquietud sobre el servicio de energía se comuniquen al 115 o vía WhatsApp al 313 4300000.

Lea también: Estudiantes que no apoyan el paro permanecieron en Consejo Superior de la Uniatlántico y pidieron retorno a clases