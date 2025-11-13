Con motivo de adelantar labores de mantenimiento de las redes eléctricas, por parte de la empresa de energía Air-e, el servicio en un sector del barrio Campoalegre y Centenario de Soledad.

Lea también: Detectan nuevos casos de hurto de energía en Atlántico y Magdalena

Las obras de cambio de un poste y un tramo de red serán llevadas a cabo en el horario comprendido de 8:10 a.m. a 4:00 p.m., en la carrera 40D con la calle 91.

Simultáneamente, se adelantarán adecuaciones menores de la red eléctrica en el barrio Centenario de Soledad, a la altura de la calle 23A con la carrera 26, entre las 9:11 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Por su parte, la empresa eléctrica hizo un llamado a los clientes para que ante cualquier inquietud sobre el servicio de energía se comuniquen al 115 o vía WhatsApp al 313 4300000.

Lea también: Estudiantes que no apoyan el paro permanecieron en Consejo Superior de la Uniatlántico y pidieron retorno a clases