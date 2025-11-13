En el marco de su estrategia para combatir el hurto de energía eléctrica, la empresa Air-e Intervenida adelantó nuevos operativos en los departamentos del Atlántico y Magdalena, donde se detectaron varias conexiones ilegales en establecimientos comerciales, viviendas y locales de servicios.

La compañía, en coordinación con las autoridades competentes, identificó que en Barranquilla varios negocios estaban cometiendo fraude eléctrico mediante líneas directas y medidores manipulados.Uno de los casos más graves se registró en un establecimiento perteneciente a una clínica, ubicado en la carrera 49C entre calles 80 y 82, donde se encontraron líneas directas por fuera de la medida para evadir el pago real del consumo.

En el barrio Villa Santos, sobre la carrera 48 con calle 96A, fue hallado un equipo de medida alterado en una vivienda. Asimismo, en un spa y salón de belleza cercano al parque Sagrado Corazón, los técnicos descubrieron una conexión irregular a la red eléctrica.

En el municipio de Soledad, en la urbanización El Parque (carrera 41A con calle 45), también se detectó una acometida intervenida en un expendio de carnes y quesos.

Robo de energía en Magdalena

Los operativos también se extendieron al departamento del Magdalena, donde se descubrió que en Plato, un almacén del barrio Los Guayacanes mantenía conexiones eléctricas alteradas, mientras que en la carretera a Neguanje, un hotel y restaurante operaba con una conexión directa a la red.

Air-e Intervenida recordó que el hurto de energía es un delito penal que no solo genera pérdidas económicas y deteriora la calidad del servicio, sino que también pone en riesgo la vida de las personas por las conexiones inseguras.