La Gobernación del Atlántico dejó ver su tranquilidad tras considerar que cumplió efectivamente la norma para el proceso de elección del rector de la Universidad del Atlántico.

Esto, tras haberse conocido el pasado martes la respuesta del Juzgado Tercero Administrativo Oral, el cual denegó una acción de tutela que buscaba derogar el acto de elección como rector de Leyton Barrios.

Mediante un comunicado de prensa, el secretario jurídico, Rachid Nader, señaló que el fallo emitido ratifica la legalidad de la decisión adoptada por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en relación con la designación de Barrios como rector para el período 2025 - 2029.

“Este pronunciamiento judicial, en su componente resolutivo, otorga razón a la elección realizada por el órgano competente universitario, confirmando que el proceso se ajustó a los requisitos estatutarios y a las disposiciones legales vigentes”, precisó el funcionario.

Las Hojas de vida

Nader explicó que se realizó una revisión detallada de las hojas de vida de los aspirantes al cargo, ejercicio que fue liderado por la secretaría a su cargo: “En dicho análisis, se otorgó plena credibilidad a la evaluación realizada por el Comité de Credenciales de la Universidad. En el caso del doctor Leyton Barrios, se constató que cumple con los requisitos exigidos por el artículo 29 del Estatuto General de la Universidad del Atlántico”, aseguró Nader.

Puntualizó que, si existe cualquier observación adicional al proceso, esta podrá ser canalizada ante la respectiva jurisdicción competente.

Es de recordar que el recurso judicial fue accionado por parte de los excandidatos Álvaro González Aguilar, Wilson Quimbayo Ospina y Danilo Hernández Rodríguez.

Plantón en la Gobernación

De otro lado, los estudiantes de la Universidad del Atlántico convocaron para este jueves una concentración en la puerta del edificio de la Gobernación del Atlántico, como parte de las medidas de protesta por, en lo que ellos consideran, un proceso viciado en la elección del rector Leyton Barrios.