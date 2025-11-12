El corregimiento de Burrusco, en zona rural de Palmar de Varela, contará con servicio de agua potable con la inauguración y puesta en marcha del nuevo sistema de acueducto construido por la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.

La obra, que hace parte del Sistema Regional Ponedera-Sabanalarga, está lista para ser entregada una vez concluyan las últimas semanas de pruebas, que durarán 15 días.

El proyecto tuvo una inversión de $6.001 millones y garantiza el 100 % de cobertura en esta población, a la vez que sigue elevando los indicadores de acceso a agua potable en las zonas rurales del departamento del Atlántico, como lo destacó el gobernador Eduardo Verano.

“La cobertura va a ser total al finalizar nuestra gobernación. Ahora el turno le toca a Burrusco, en Palmar de Varela, donde ya invertimos $6.000 millones que benefician a 550 habitantes. Así seguimos cumpliendo con nuestro propósito: más agua para la gente. Esa es la Gobernación del Atlántico”, dijo.

El proyecto incluye la instalación de 5.319 metros de tubería de conducción, 2.318 metros de redes de distribución, más de 110 acometidas domiciliarias con medidores y un tanque elevado de 50 metros cúbicos que asegura la presión y estabilidad del sistema.

Para los habitantes de Burrusco, tener agua potable en casa representa un cambio radical en su calidad de vida, como lo cuenta Déborah Charry, madre comunitaria.

“Para mí es una bendición que haya llegado el agua potable al corregimiento, ya que antes me tocaba traerla desde la cabecera municipal de Palmar de Varela para atender a los niños de mi unidad del Bienestar Familiar”, indicó la lideresa comunitaria.

El Plan Departamental de Agua ha sido destacado como el mejor del país en repetidas ocasiones por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La Gobernación del Atlántico ha hecho inversiones por 1.3 billones de pesos que tienen al departamento con un índice del 97 % de cobertura de este servicio en cabeceras municipales y del 64 % en zona rural, y que además, lo acercan a la meta del gobernador Eduardo Verano de lograr la cobertura del 100 % en municipios al finalizar esta administración.