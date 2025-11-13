Con la presencia de decenas de familias y un ambiente festivo, el alcalde Alejandro Char inauguró el parque El Rubí, un espacio diseñado para promover el encuentro ciudadano, el deporte y la recreación al aire libre.

El nuevo parque, ubicado en la localidad Suroccidente, beneficiará a cerca de 2.700 habitantes del sector. La obra cuenta con una zona biosaludable dotada de siete máquinas de ejercicio y un módulo de calistenia, además de una plazoleta para eventos sociales y recreativos, senderos peatonales, rampas de acceso para personas con movilidad reducida y amplias zonas verdes.

Lea también: Implementan controles de seguridad para partido del Junior vs. Atlético Nacional este jueves

Durante el acto de entrega, el alcalde Char resaltó que este tipo de proyectos contribuyen al fortalecimiento del tejido social.

“Yo nunca había visto en esta esquina tanta gente, esta es la posibilidad que la gente y los vecinos se unan como equipo, como familia, que haya solidaridad, que haya seguridad y que haya vida para el sector”, expresó el mandatario.

Lea también: ¿Qué le ha hecho el sur del Atlántico al presidente Petro?: Gustavo de la Rosa

El Rubí se suma así a la red de espacios públicos que el Distrito viene recuperando para garantizar a los barranquilleros entornos seguros, accesibles y pensados para el bienestar colectivo.