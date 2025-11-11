El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció este martes la construcción de un espacio recreo-deportivo en el sector de Caribe Verde. Luego de ordenar el inicio de la obra, explicó que la comunidad contará con una amplia variedad de amenidades para promover el encuentro de las familias vecinas que, por años, soñaron con tener un espacio cerca de sus hogares.

Leer más: Contraloría pide informe a la ANI por megaproyecto del canal del Dique

El proyecto, impulsado por la Alcaldía Distrital, contempla la intervención de 1.464 metros cuadrados, donde se construirán una cancha de fútbol sintética, zonas de juegos biosaludables e infantiles, un kiosco comunitario, una plazoleta, senderos peatonales y áreas verdes. La obra fue diseñada con base en las solicitudes expresadas por la comunidad durante las mesas de socialización.

Mediante su cuenta de X, el máximo mandatario distrital manifestó: “El parque Ciudad Caribe, en Caribe Verde, pronto será una realidad! Estamos felices de arrancar con la construcción de un nuevo espacio para la recreación de toda la comunidad”.

De acuerdo con el Distrito, el parque hace parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos en sectores nuevos de expansión urbana.

“Aquí la gente dice lo que quiere, se trae el diseño, la comunidad lo aprueba, lo apropia, y créanme que ese ejercicio nos ha traído muchas bendiciones para Barranquilla, porque la gente cuida los parques. Este nuevo parque va a traer mucha unión familiar, seguridad y va a traer a las familias. Estamos cumpliendo los sueños de este sector, que es muy importante”, detalló el alcalde.

Lea más: Por falta de garantías, delegados levantan la asamblea en Uniatlántico

Por otro lado, una de las asistentes a este inicio de obra fue Zuria Ghane, quien expresó su agradecimiento por el inicio de obras: “Hoy el alcalde Alejandro Char nos hace este sueño posible. Por fin vamos a tener este anhelado parque para que nuestros niños tengan un lugar para divertirse”.

Con esta intervención, el Distrito de Barranquilla continúa ampliando su red de parques vecinales y de barrio, especialmente en zonas de expansión urbana, donde la población crece aceleradamente y la demanda por escenarios recreativos sigue en aumento.