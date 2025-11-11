El informe publicado este martes por EL HERALDO, donde se advierte una latente parálisis de obras en el canal del Dique por una deuda de 508 mil millones de pesos a Ecosistemas del Dique, encendió las alarmas en la región por las afectaciones al cronograma del megaproyecto y a la misma comunidad.

En las últimas horas, se conoció un documento que la Contraloría General de la República remitió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), donde pide un informe detallado a la entidad sobre el proyecto ‘Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique.

Lea: Por la falta de pagos, en 20 días se paralizarían los trabajos en canal del Dique

Según indicó el ente en el mensaje, esta solicitud hace parte del seguimiento a la advertencia emitida con fecha del 7 de noviembre de 2024 con respecto al contrato de concesión.

La Contraloría pidió “Informe detallado y sustentado sobre el perfil de Vigencias Futuras pactadas para el año 2025 del Contrato de Concesión del asunto, en pesos constantes y corrientes, incluyendo, si aplica, el valor anual de la porción en dólares”.

Asimismo, un informe detallado sobre el pago adecuado y oportuno de las Vigencias Futuras pactadas para el año 2025.

“En el evento de que no se haya realizado el desembolso de alguna de las Vigencias Futuras previstas para el año 2025, favor informar las razones para ello y las gestiones realizadas por la ANI ante las instancias pertinentes, a efectos de poder cumplir esta obligación contractual. En el evento ya citado, favor informar si a la fecha se han generado intereses moratorios y/o remuneratorios, indicando el monto de cada uno de ellos”, precisó el ente en el tercer y último punto.

La solicitud tiene fecha del 10 de noviembre de 2025 y dio un plazo de cuatro días hábiles para responder a la Contraloría General de la República.

Indignación en la región

Esto fue difundido públicamente este martes, mientras crece el malestar en diferentes sectores de la región Caribe colombiana por la latente parálisis de las obras de la fase de preconstrucción de la APP Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, tal como lo informó EL HERALDO.

Aquí: Declaran improcedente tutela contra Consejo Superior y mantienen acto de elección del rector de Uniatlántico

Este medio conoció que la sociedad Ecosistemas del Dique, conformado por Sacyr Consorcio, a quien fue adjudicado el proyecto en 2022, podrá operar hasta el 30 de noviembre, debido a una deuda de 508 mil millones de pesos (incluyendo intereses moratorios), correspondiente al mes de junio de 2025.