Solo han pasado pocas horas desde que el exsecretario distrital de Cultura Juan Carlos Ospino Acuña fue designado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, como nuevo director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., sin embargo, él ya tiene claro que llega listo para desarrollar tareas como consolidar la proyección internacional de la fiesta.

Este hombre que fue uno de los fundadores del Carnaval del Suroccidente, conoce la fiesta desde el sentir de los hacedores, por lo que llega presto a trabajar de su mano para potenciar el camino ya trazado. En entrevista concedida a EL HERALDO desde la Casa del Carnaval, su nuevo despacho, confesó que el hecho de haber acompañado como secretario de Cultura más de 3.000 eventos a través del Sistema Distrital de Estímulo, le permite tener claridad sobre la manera en la que deberá asumir su nuevo rol.

En estas pocas horas de estar en el cargo, ¿Cómo quiere proyectar el carnaval al mundo?

El Carnaval de Barranquilla tiene una hoja de ruta muy propia, construida con una visión colectiva de industria creativa. Es una entidad que ha tomado posesión de los nuevos retos y tendencias que a nivel mundial se dan, en donde la industria de la creación, de la cultura y del turismo cultural, juega un posicionamiento muy importante en cuanto a indicadores y a producción económica.

Entonces, nosotros no venimos a irrumpir ese proceso, sino por el contrario. La directriz que tenemos del alcalde es afianzar esos procesos que ya existen y poder seguir dialogando con las mejores formas de posicionamiento de nuestras fiestas en el mundo.

Eso indica también tener en cuenta las diásporas, hoy tenemos Carnaval de Barranquilla en Nueva York, Miami, Barcelona, incluso en muchas provincias de Colombia y de América.

Significa que los procesos de interlocución con el exterior van centrados a afianzarse, a fortalecer los lazos de hermanamiento y por supuesto de seguir vendiendo una imagen de ciudad de cara a articular una política de turismo que dialogue, carnaval es un instrumento de gestión cultural que nos tiene que servir para posicionar la ciudad, realizando actividades carnavaleras en el Malecón del Río, en la galería a cielo abierto o Puerto Mocho, estas son nuestras fábricas de cultura.

Acaba de mencionar que el carnaval se siga descentralizado, de llevarlo al Malecón y ganar otros espacios ¿qué piensa en ese sentido?

El componente territorial de la fiesta es fundamental, es decir el carnaval nos pertenece a todos y es un patrimonio de todos los barranquilleros. Si hay algo por lo cual el barranquillero siente orgullo, es el Junior y el Carnaval de Barranquilla, en ese sentido, nosotros hemos sentido que el carnaval sigue presente en todos los rincones de la ciudad.

Este año lo fortalecimos con una mirada integradora de las cinco localidades, pero también tiene que aprestarse a brindar espacios de calidad, es decir, aquí tiene que ser importante para nosotros garantizar la logística, para que sea un buen evento la Batalla de Flores, pero que también lo sea el desfile del Rey Momo en la calle 17, que también lo sea el Encuentro de Comedias, el Festival de las Colonias en Villas de San Pablo. De esta manera, la comunidad y quienes nos visitan, tienen una variedad de ofertas donde se sienten representados también no solo en la diversidad, sino en el documento territorial.

Usted habla de construir sobre lo construido. Cuéntenos un poco la mirada de este carnaval que acaba de culminar y ¿qué toma de ahí para el Carnaval 2027?

Las cifras hablan por sí solas. Yo acompañé todos los procesos de carnaval, hice parte hasta hace poco de la Junta Directiva. Creo que Barranquilla, tuvo un buen carnaval.

Ahora, que siempre hay oportunidad de mejora, claro que sí. Hay que seguir mejorando en aspectos logísticos, hay que seguir mejorando en cómo carnaval es un instrumento para mostrar la gestión exitosa que tiene la ciudad. Porque el modelo de gestión de ciudad se está vendiendo también hacia el mundo, en ese sentido, yo creo que siempre hay oportunidad de mejora.

Pero particularmente tengo satisfacción por lo construido, particularmente creo que hay una solidez en la visión y la misión de lo que debe ser un carnaval. Y digamos que los aspectos logísticos y los aspectos de inconformidad que pudieran presentarse, todos son susceptibles de mejora. Por tanto, yo creo que el reto es ese, mejorarlo.

¿Cómo se va a recuperar la mayoría accionaria del Distrito en la organización?

Bueno yo desde mi pasar por el Concejo he acompañado al alcalde en el reto de que una entidad como esta debe tener una mirada y un componente de lo público muy claro y sólido, pero eso también implica una responsabilidad económica del ente territorial llamado Distrito.

El alcalde hoy tiene la disposición de avanzar en el crecimiento accionario de la representación del Distrito de Barranquilla en esta empresa, sin desconocer entidades de gran valía, como por ejemplo la Cámara de Comercio, la Fundación Santo Domingo, la Clena y otros tipos de entidades que han ayudado a crecer nuestra fiesta, a estas tenemos que también quererlas porque hacen parte de este ecosistema del carnaval y se trata siempre de convenir, dialogar, concertar, proponer y construir desde esa mirada colectiva.

Usted precisamente viene de construir carnaval en los barrios, el del suroccidente, conoce mucho el tema, sobre todo con los hacedores y sus necesidades ¿Cuál es su mensaje para ellos?

Siempre hemos trabajado por los hacedores. Yo soy el ponente y creador del Portafolio de Estímulos del Carnaval, hace muchos años, también durante un gobierno de Alejandro Char, siendo presidente del Concejo se creó. Y por supuesto, esto no es una plataforma para pagar por salir en los desfiles, eso hay que distinguirlo.

El día que haya que pagar para salir y expresar nuestra creatividad en el carnaval, esto se acaba. Esto es una forma de articular esfuerzos, de decir, aquí está la mano amiga del Estado que siente, quiere, ama y se representa también en sus fiestas y hace un aporte a ello.

Lo acabamos de demostrar con un indicador en el día de ayer muy diciente y es que 800 artistas, de los cuales 670 son adultos mayores hacedores de carnaval, reciben una pensión de 800 mil pesos de manera bimensual para ayudarle a solventar su menesteres económicos, y eso es importante decirlo, poco lo publicamos por un tema de dignidad, pero es verdad lo hemos hecho posible y por supuesto yo siempre voy a ver a carnaval como empresa como un instrumento de gestión para seguir afianzando en el cuidado de nuestros tesoros que son los hacedores del Carnaval.

¿Es para usted una ventaja venir de ser secretario de Cultura, donde acompañó todo el proceso y llegar ahora a gerenciar la fiesta?

Si tú me preguntas, me quedaron como 13 pendientes a mi juicio, yo soy muy autocrítico en la valoración, pero traté de darle cumplimiento a todos los indicadores que trazó el alcalde Char y la gente en el Plan de Desarrollo Barranquilla en ese capítulo llamado Barranquilla destino cultural, en donde todos estamos inmersos, pero el componente carnaval también es pasión, pero a la pasión hay que ponerle organización, hay que ponerle administración y hay que ponerle gestión.

Si esos ejes no están complementarios el uno con el otro, la cosa se cae, no avanza. Y en ese sentido, pues, digamos que el haber estado en la Secretaría de Cultura me permite tener una visión, porque no vengo con una mirada ajena y tampoco digamos no tengo nada que aprender en el buen sentido de la palabra, porque todo lo que ha pasado en Carnaval de Barranquilla, en este cuatrenio, he estado al tanto y muy cerca de ello.

Entonces, si pudiera decirse que es una ventaja, pero es más bien una ventaja para asumir mayor responsabilidad.