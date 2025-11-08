La empresa Air-e, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y la Agenda Futuro Caribe, establecieron una hoja de ruta que beneficiará a la red eléctrica de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira con la aprobación de un presupuesto de $97.116 millones, derivados del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone).

A través de 24 proyectos prioritarios se beneficiará a 5.307 familias a lo largo de la región Caribe, los cuales pretenden garantizar la equidad en el acceso, consolidar una red eléctrica moderna y sostenible en sectores donde la infraestructura no se encuentra en óptimas condiciones. Redes seguras, postes nuevos, transformadores y medidores son algunas de las innovaciones en el panorama.

En La Guajira el alcance llegará a los barrios como 8 de Enero, 12 de Octubre y El Retiro II (Fonseca); Simón Bolívar, Óscar Mejía, Urbanización Daissy Hernández y Villa Sandra (Maicao); Loma Fresca (San Juan del Cesar) y Villa Fausta (Uribia).

En el Atlántico, se intervendrán sectores de Manatí, Luruaco, Campo de la Cruz, Repelón y Malambo.

Por su parte, en el Magdalena, las obras llegarán a Ciénaga, Sitionuevo y El Piñón.

