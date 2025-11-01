Durante el puente festivo, el domingo 2 y lunes 3 de noviembre, se llevarán a cabo labores de mantenimiento preventivo en la red eléctrica de los sectores de los barrios La Unión y la Cordialidad. La intervención sigue fortaleciendo la transformación energética en el Suroccidente de Barranquilla.

A tempranas horas del domingo 2, desde las 8:00 am, hasta las 4:00pm se cambiarán redes en la calle 31 con la carrera 11, del barrio La Unión.

En lo que respecta al sector de La Cordialidad, el lunes 3 de noviembre se llevarán a cabo adecuaciones menores en la carrera 6E con la calle 99B, durante el horario comprendido 8:11 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.