El Atlántico está listo para vivir el ‘Giro de Rigo’ y por ello el gobernador Eduardo Verano dio la bienvenida al ciclista Rigoberto Urán a su llegada al departamento, donde este domingo más de 8.000 participantes recorrerán los paisajes y encantos de la región.

Grandes figuras del ciclismo mundial, provenientes de 20 países, entre ellas Nairo Quintana, Egan Bernal, Fabio Aru y Vincenzo Nibali, se sumarán a esta gran fiesta deportiva que pondrá al Atlántico en el centro del pedal nacional e internacional.

“Gracias, Rigo, por traer este espectáculo al Atlántico. Todos los municipios por donde pasará el Giro saldrán con sus niños y jóvenes a saludar la caravana de ciclistas. Es un evento grande y el Atlántico los recibe con los brazos abiertos; tenemos todo dispuesto con cada una de las secretarías y alcaldías municipales”, expresó el gobernador tras compartir con el deportista antioqueño en su primera jornada en el territorio atlanticense.

Urán destacó el entusiasmo con que la gente del Atlántico ha acogido el evento y el papel de la región como nuevo epicentro del ciclismo en el país.

“La energía que se siente aquí es única desde que uno baja del avión. Vamos a tener 8.000 ciclistas rodando, muchos de ellos con sus familias; eso suma más de 20.000 personas visitando el Atlántico, lo que convierte este evento en un verdadero turismo deportivo. Queremos que la pasen bien los visitantes y que regresen a esta tierra alegre y acogedora”.