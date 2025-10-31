Con el objetivo de garantizar la seguridad, la convivencia y el buen desarrollo de las festividades de fin de mes, la Alcaldía de Soledad anunció un amplio dispositivo de control y prevención que se implementará durante este puente festivo, en el que coinciden la celebración de Halloween, el Día de los Angelitos y el Día de los Difuntos.

A través del Decreto N.º 00102 del 31 de octubre de 2025, la administración municipal dispuso una serie de medidas transitorias que estarán vigentes desde las 2:00 p.m. del 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del 4 de noviembre, con el fin de evitar alteraciones del orden público y reducir el riesgo de accidentes de tránsito.

Lea también: ¡Apúntese al recorrido por el Cementerio Universal de Barranquilla este viernes 31 de octubre!

Entre las disposiciones se incluyen la prohibición de caravanas, piques y concentraciones masivas de vehículos no autorizadas, así como la restricción del porte de armas traumáticas, cortopunzantes, de fogueo o similares. También se prohíbe el transporte inadecuado de personas o materiales como escombros, llantas o cilindros, y se ordena la suspensión del evento “La Rodada del Terror”, convocado sin la autorización del municipio.

El decreto contempla excepciones para organismos de seguridad, personal médico y de emergencia, bomberos, empresas de vigilancia y contratistas de servicios públicos esenciales, quienes podrán circular libremente durante la vigencia de las medidas.

El cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo de la Policía Nacional y del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad (IMTTRASOL), que aplicarán las sanciones correspondientes según la normativa nacional. Además, la Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Ejército Nacional y IMTTRASOL, adelantarán actividades pedagógicas en el marco de la estrategia “Caravanas por la Vida”, orientadas a fomentar la cultura ciudadana y el respeto por las normas de tránsito.

Lea también: Giro de Rigo, una retadora prueba en las carreteras del Atlántico que se pedalea con el corazón

La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez destacó la importancia de vivir las celebraciones con respeto y responsabilidad:

“Las tradiciones culturales y ancestrales, como el homenaje a nuestros difuntos y el Día de los Angelitos, deben convivir de manera armónica con manifestaciones culturales más recientes como Halloween, que también hacen parte de nuestra realidad social. Todas pueden disfrutarse en paz y con responsabilidad”, expresó la mandataria.

Finalmente, la administración municipal invitó a los soledeños a disfrutar del puente festivo en familia, siguiendo las recomendaciones de seguridad y contribuyendo a mantener un ambiente de convivencia y tranquilidad en todo el municipio.