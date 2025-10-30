Los barranquilleros podrán vivir un 31 de octubre de manera diferente este jueves. El Archivo Histórico de la ciudad informó que se ha programado un recorrido por el Cementerio Universal para rememorar la historia y legado de este patrimonio cultural.

La ruta comenzará a partir de las 2:00 p.m. y los asistentes podrán ir caracterizados con ropa de la época de los años 20 o con accesorios representativos que se portaban en los atuendos durante en este periodo.

El equipo del Archivo Histórico de Barranquilla acompañará la actividad para realizar socializaciones a los ciudadanos.

Quienes deseen participar lo podrán hacer de forma gratuita, inscribiéndose en el formulario habilitado para dicho recorrido, que podrán encontrar en el perfil de Instagram @archivohistoricobaq o en https://shre.ink/oj4V