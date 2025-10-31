Compartir:
Por:  Redacción Locales

En el suroriente de la Barranquilla, el Barrio Rebolo se convierte en referente de la transformación energética y mejoramiento del servicio de energía.

Lea también: Fantasiquilla se toma El Buen Pastor para llevar alegría a los hijos de las internas

De la mano de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa Air-e Intervenida realizó laborales de intervención en su estructura eléctrica, así como acciones innovadoras en materia comercial.

La nueva fase del Malecón de Rebolo será el nuevo atractivo turístico de Barranquilla

En el marco de esta iniciativa, las direcciones de Gestión de Red, Comercial y Transición Energética de la empresa prestadora del servicio de energía, ponen en marcha un una agenda técnica, comercial y de innovación la cual pretende beneficiar a cientos de familias del sector.

Lea también: Refuerzan la seguridad y la movilidad durante este fin de semana en Soledad

El reemplazo de postes en mal estado y la instalación de un nuevo transformador de 50 KVA, son algunas de las acciones en materia técnica de los equipos intervenidos, los cuales contribuyen a garantizar un suministro de energía más estable y confiable para la comunidad de Rebolo.

De cara a al público, se han realizado procesos de facturación, acuerdos de pago con usuarios en mora y mejoras en el ciclo comercial, con el propósito de aumentar la tasa de recaudo y fortalecer el plan de inversión establecido en las mesas de diálogo lideradas por el Agente Especial, Nelson Javier Vásquez Torres.

Hasta la fecha, entre junio y octubre de 2025, se han realizado cinco jornadas comerciales en distintos sectores del barrio, logrando 174 acuerdos de pago y 3.203 visitas personalizadas a clientes, con el fin de ofrecer soluciones a sus necesidades y facilitar la normalización del servicio.

Referente a la transición energética, Air-e Intervenida avanza además en la estructuración de una granja solar que permitirá suministrar energía limpia y sostenible a parte del barrio Rebolo, contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad de la ciudad.

Lea también: “En la bodega donde tuvieron a mi padre hemos documentado siete víctimas más”: Jorge Freytter Florián