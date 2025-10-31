En el suroriente de la Barranquilla, el Barrio Rebolo se convierte en referente de la transformación energética y mejoramiento del servicio de energía.

De la mano de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa Air-e Intervenida realizó laborales de intervención en su estructura eléctrica, así como acciones innovadoras en materia comercial.

En el marco de esta iniciativa, las direcciones de Gestión de Red, Comercial y Transición Energética de la empresa prestadora del servicio de energía, ponen en marcha un una agenda técnica, comercial y de innovación la cual pretende beneficiar a cientos de familias del sector.

El reemplazo de postes en mal estado y la instalación de un nuevo transformador de 50 KVA, son algunas de las acciones en materia técnica de los equipos intervenidos, los cuales contribuyen a garantizar un suministro de energía más estable y confiable para la comunidad de Rebolo.

De cara a al público, se han realizado procesos de facturación, acuerdos de pago con usuarios en mora y mejoras en el ciclo comercial, con el propósito de aumentar la tasa de recaudo y fortalecer el plan de inversión establecido en las mesas de diálogo lideradas por el Agente Especial, Nelson Javier Vásquez Torres.

Hasta la fecha, entre junio y octubre de 2025, se han realizado cinco jornadas comerciales en distintos sectores del barrio, logrando 174 acuerdos de pago y 3.203 visitas personalizadas a clientes, con el fin de ofrecer soluciones a sus necesidades y facilitar la normalización del servicio.

Referente a la transición energética, Air-e Intervenida avanza además en la estructuración de una granja solar que permitirá suministrar energía limpia y sostenible a parte del barrio Rebolo, contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad de la ciudad.

