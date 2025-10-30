Con nuevas señalizaciones y reductores de velocidad, el municipio de Soledad busca prevenir accidentes y mejorar la movilidad en la zona del Portal de Manantiales.

En el marco del programa ‘Tránsito a tu barrio’, el director del Instituto de Tránsito de Soledad, Santander Donado, indicó que se continúa llevando soluciones reales a las comunidades para una movilidad más ordenada.

“Nuestro propósito es escuchar a la gente, atender sus necesidades y trabajar directamente en los barrios para garantizar vías más seguras. Tránsito a tu barrio es una muestra de que cuando la comunidad y la institucionalidad se unen, los resultados son visibles”, destacó Donado Ibáñez.

De esta manera, resaltó que: “cumpliendo con el compromiso asumido en la instalación de más de 30 señales reglamentarias y preventivas; así como 6 reductores de velocidad con estoperoles que contribuirán a prevenir accidentes y mejorar la movilidad en la zona”.

Donado puso de presente que: “se seguirá atendiendo a las solicitudes de la comunidad para proteger la vida de todos los actores viales”.

Por su parte, Juan Henríquez, presidente de la JAC de Portal de Manantiales, expreso que: “Hoy la comunidad está más tranquila por esta intervención importante, y por la pedagogía entregada por los agentes de tránsito que hará más seguras nuestras vías.

Los habitantes del sector también expresaron su satisfacción por las mejoras realizadas, que brindan mayor tranquilidad a peatones, conductores y familias que transitan a diario por las calles del barrio.

“Agradecemos al director del Tránsito porque nosotros estábamos agonizando con las señalizaciones porque teníamos miedo de que hubiera accidentes sobre todo por nuestros niños, ya que las motos pasaban muy rápido y ya con esta intervención sabemos que habrá mayor control de la movilidad”, manifestó Edwin Zapata, habitante del sector.

.