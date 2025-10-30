Desde Puerto Colombia hasta la NASA, una joven cumple el sueño de participar en una misión especial. Con tan solo 16 años, Juana Estrada Díaz fue seleccionada entre 180 aspirantes de entre más de 10 países países, para viajar al estado de Florida, EE.UU con un cupo seguro en el Kennedy Space Center.

Estrada, quien luce desde ya su traje de astronauta, tendrá la oportunidad de participar en misiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, además de proyectos de liderazgo científico. Garantizando así su participación desde el próximo 02 de noviembre, hasta el 08 del noviembre del 2025.

Por su parte, el alcalde de Puerto Colombia Plinio Cedeño elogió el desempeño académico de Estrada, y le manifestó su apoyo absoluto desde su administración haciéndole entrega de un incentivo económico para financiar el viaje hacia los Estados Unidos.

“Estamos muy orgullosos como porteños del gran potencial y las capacidades de ‘Juanita’, una niña que se gana el cariño de todos, y sobre todo que deja en alto el nombre de nuestro territorio, por su participación en estos espacios de gran trascendencia a nivel mundial”, detalló el alcalde.

‘Juanita’, como es apodada de cariño, invitó a todos los niños, niñas y jóvenes de Puerto Colombia a seguir luchando por sus sueños, con esmero, dedicación y mucha disciplina.

“Si yo pude lograr estar en el Space Academy Camp, si se preparan y entregan todo de ustedes, también pueden lograrlo, debemos trabajar por nuestros sueños. Hoy estoy muy feliz y agradecida por todo el apoyo brindado, dejaré en alto el nombre de Puerto Colombia y toda su comunidad”, expresó la joven.

Cabe resaltar que, actualmente Estrada trabaja en el desarrollo de una patente científica en colaboración con el Ministerio de Ciencias y se prepara a través del programa Colombia en Harvard para poder acceder a un cupo de pregrado en el programa de Ingeniería Mecánica, de esta alma máter.

