Desde las olas del mar se verá el renacer del corregimiento de Santa Verónica, en Juan de Acosta. En la orilla de la frontera con la playa, el gobernador Eduardo Verano colocó la primera piedra este martes para el proyecto de construcción de espolones que pretende poner fin a la problemática de la erosión costera en la zona,

El mandatario se dirigió a la comunidad local y autoridades locales para socializar el proyecto, que se desarrollará en los próximos 18 meses.

“Aquí llegamos un día a Santa Verónica y vimos que el mar prácticamente se adentraba hasta las casetas, y eso nunca lo olvidamos. Luchamos por reivindicar estas playas y eso va a empezar con la construcción de tres espolones y el relleno hidráulico de la zona para que los visitantes disfruten”, declaró.

Josefina Villarreal Inician obras en playas de Santa Veronica.

Agregó que: “esta obra consta de una inversión de $70 mil millones y los espolones tienen extensión de 2,1 kilómetros de la playa, en principio son tres de forma vertical pero hay uno horizontal que va a marcar la recuperación de la playa”.

El mandatario aseguró que las obras ya iniciaron con la llegada de maquinaria al sector. “La primera máquina está sacando algunas rocas y arena en el sector de la frontera, a la espera de que lleguen las piedras de una cantera que tenemos de Ciénaga para construir el primer espolón”.

Con esta primera piedra, aseguramos el futuro de Santa Verónica y su gente.

Con esta primera piedra, aseguramos el futuro de Santa Verónica y su gente.

Seguimos construyendo un Atlántico que mira al mar con orgullo, que crece y convierte los retos en oportunidades.#SantaVerónicaRenace — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) October 28, 2025

También, Pedro Lemus, secretario general del Atlántico, anunció que tras la construcción de los espolones llegará un futuro proyecto de Malecón del Mar en la zona.

“Esto es una estrategia integral, que no solo consiste en detener la erosión costera sino también en promover el turismo en la zona y eso se hará solo con la recuperación de la playa. Queremos que la gente se quede y disfrute de los restaurantes y promueva la experiencia”, dijo.

A su turno, el alcalde Carlos Fidel Higgins informó que “las obras se harán de la mano con la formalización de los servicios públicos del municipio y el alcantarillado que necesitan los operadores turísticos”.