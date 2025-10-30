Este jueves, se adelanta el décimo sexto encuentro regional de infraestructura en el Hotel Dan Carlton de Barranquilla. En este espacio participó el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, Héctor Carbonell, quien, en conversación en esta casa editorial, abordó el riesgo de liquidación que atraviesa la concesionaria Autopistas del Caribe, encargada de conectar Cartagena y Barranquilla en la vía Cordialidad.

“Actualmente, esta concesión enfrenta un pleito jurídico con la ANI por la falta de cobro en los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra, situación que ha puesto en riesgo su cierre financiero. Ese riesgo financiero podría traducirse en una liquidación anticipada de la concesión”, explicó el encargado.

Indicó que esto significa que la vía volvería a manos del Invías y sería atendida por dicha entidad. De esta forma, consideró que la concesión debe mantenerse.

“Los estándares de calidad que ha demostrado son evidentes, y en ese orden de ideas, una reversión anticipada sería un retroceso para la región Caribe”, sentenció.