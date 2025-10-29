El municipio de Soledad ya comenzó la ruta de construcción de su nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. A través de diálogos ciudadanos y talleres de participación con todos los estamentos, la Alcaldía Municipal informó que se adelanta un diagnóstico social para la hoja de ruta de los próximos 12 años.

Durante las etapas de ‘Soledad Planea con su Gente’, la secretaria de Planeación Municipal, Lily Reyes confirmó que: “se están realizando mesas de trabajo zonales y espacios masivos de socialización en los que la gente de todos los grupos poblaciones, previamente capacitados sobre la metodología del proceso, establecen un diagnóstico social, institucional, económico y cultural del territorio”.

Puso de presente que “Soledad ha venido trabajando en todas sus dimensiones institucionales, con base en el POT de primera generación que data de hace 22 años, pero ya es necesario actualizar la herramienta para la construcción de la ciudad que ha visionado la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, en su Plan de Desarrollo”.

Además, la funcionaria resaltó que: “la construcción del nuevo POT de Soledad deberá tener una vigencia de doce años y que el mismo tendrá sus derroteros de trabajo intersectorial en los ejes de interacción logística, aspectos diferenciales culturales y sociales de una ciudad que aportará mucho al desarrollo económico de la región y del país”.

Por otro lado, la administración municipal aclaró que el POT tiene como objetivo determinar la ruta hacia el ordenamiento de una Soledad ajustada a las normas de desarrollo que establece el país y con el ser humano como centro del accionar de la ciudad.