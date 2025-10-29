La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó que a partir de este jueves 30 de octubre la calle 84, entre las carreras 75C y 76, pasará de doble sentido a un solo sentido de circulación vial sur-norte(del barrio Villa Carolina hacia la Vía 40).

La implementación del cambio de sentido de circulación vial estará acompañada de la señalización vertical y horizontal correspondiente.

De igual manera, Tránsito de Barranquilla aseguró que se realizará socialización y pedagogía antes, durante y después de la aplicación de la medida.

“Con estas acciones seguimos fortaleciendo la movilidad de la ciudad, priorizando la seguridad vial y el orden en nuestras vías”, declaró Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

Extendió la recomendación a los usuarios para “estar atento a las señales de tránsito en la vía y respetar los límites de velocidad, así como a no invadir los carriles contrarios y bloquear las intersecciones”.