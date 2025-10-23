Para garantizar mayor acceso y calidad en la atención de salud para los docentes y sus familias, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) anunció la actualización de su red de prestadores (IPS y ESE) por cada departamento y los resultados del proceso de libre elección.

Según Aldo Cadena, vicepresidente del Fomag, la medida está aplicada al principio de territorialidad, reduciendo los desplazamientos y fortaleciendo la capacidad del sistema.

“Hoy el FOMAG da un paso más en la consolidación de una red que realmente está al servicio de los maestros. Estamos fortaleciendo la atención territorial y garantizando que ningún docente quede sin cobertura o sin respuesta oportuna”, destacó Cadena.

Además, resaltó que: “por primera vez contamos con una red única a nivel nacional, con tarifario propio, lo que hace realidad la libre elección de los maestros. Es un logro que nunca se había alcanzado y que refleja nuestro compromiso con un modelo de salud digno, transparente y sostenible.”

De esta manera, los procesos de libre elección se realizarán cada tres meses y permitirá a los maestros elegir o cambiar la IPS que será su puerta de entrada al sistema de salud.

Los nuevos prestadores iniciarán la atención a partir del 1 de noviembre de 2025. En los casos en que un prestador decline por bajo número de usuarios, los docentes continuarán recibiendo atención en la IPS o ESE que venía prestando el servicio, garantizando continuidad y estabilidad en la atención.

Mientras tanto, durante el periodo de transición, los cambios o novedades serán notificados directamente a los afiliados, con el fin de mantener una comunicación clara y permanente.

Los maestros y beneficiarios pueden consultar su IPS o ESE asignada a través de la plataforma oficial SUIM HORUS: https://horus2.horus-health.com/

También, para dudas o inquietudes, se encuentran habilitados los canales oficiales de atención de la Fiduprevisora S.A.: https://fiduprevisorafidugestorpqrsd.digitalwaresaas.com.co:8082/DMSWebFormExit/#/index