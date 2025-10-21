El alcalde de Barranquilla Alejandro Char, entregó y recorrió en los barrios Rebolo y Montes 250 metros lineales de vías recuperadas, bajo el programa Barrios a la Obra, en lo que se transformó una celebración con la comunidad.

Durante su recorrido, con un grupo de millo y decenas de personas bailando a su alrededor, el alcalde Char destacó: “Las vías traen desarrollo, por eso nosotros no paramos de pavimentarlas. Ya son pocas las que quedan por hacer, pero estamos muy contentos de traer este desarrollo para el suroriente. Esto es dignificar la vida de nuestros ciudadanos”.

Para Doris Valdez, quien ha vivido en el barrio Rebolo toda su vida, este es un sueño cumplido: “Yo tengo 55 años de vivir aquí y la calle era horrible, esto era puro pura tierra, puro barro, cuando llovía no se podía caminar. Las personas desde hace años, como mi abuela, murieron con la ilusión de ver la calle pavimentada. Y hoy en día, nosotros los nietos, somos los que vemos esto hecho realidad. Me siento orgullosa, nosotros soñábamos con ver esta calle así y ahora la gente puede transitar mejor, los carros, las motos, o sea, es muchísimo mejor”.

Los puntos intervenidos donde se ejecutaron trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, andenes, bordillos y pavimentación en concreto corresponden a: Calle 19 entre carreras 26 y 28, de Rebolo; Calle 20 entre carreras 26 y 28, de Rebolo y Calle 26 entre carreras 21 D y 23, del barrio Montes.