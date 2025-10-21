Al barrio Villanueva llegó el alcalde Alejandro Char este martes para colocar la primera piedra del nuevo PASO de la zona, que contará con atención en medicina general, ginecología, odontología y otros servicios para beneficiar a cerca de 10 mil personas.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital mencionó que: “muy pronto esta comunidad contará con un centro de salud, vías pavimentadas, alumbrado público y un parque para estar a otro nivel. Ya iniciamos la construcción de un punto de salud para esta comunidad tan querida, que tendrá todo lo que nuestra gente necesita y merece para su bienestar: medicina general, ginecología, toma de muestras de laboratorio, vacunación, odontología y mucho más”.

Además, Char resaltó que “también se pavimentarán las vías, iluminaremos las calles al 100% para fortalecer la seguridad y construiremos un parque donde niños, jóvenes, adultos mayores y toda la comunidad puedan disfrutar y vivir con dignidad. ¡Vamos con toda!”.

El alcalde puso de presente: “hoy me quiero comprometer con todos ustedes a que vamos a hacer algo mucho más de lo que está ahí pintado. Yo le he pedido hoy a la Secretaría de Salud que este puesto tenga una urgencia 24 horas. Este es el momento de Villanueva, estoy feliz de poder iniciar este centro de salud para ustedes, cercano a donde viven”.

De esta manera, la administración distrital reafirmó que la construcción del PASO en Villanueva permitirá a la comunidad tener una atención en salud de primera mano a pocos pasos de sus hogares, mejorando su calidad de vida.