Por:  Redacción Locales

Al barrio Villanueva llegó el alcalde Alejandro Char este martes para colocar la primera piedra del nuevo PASO de la zona, que contará con atención en medicina general, ginecología, odontología y otros servicios para beneficiar a cerca de 10 mil personas.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital mencionó que: “muy pronto esta comunidad contará con un centro de salud, vías pavimentadas, alumbrado público y un parque para estar a otro nivel. Ya iniciamos la construcción de un punto de salud para esta comunidad tan querida, que tendrá todo lo que nuestra gente necesita y merece para su bienestar: medicina general, ginecología, toma de muestras de laboratorio, vacunación, odontología y mucho más”.

Además, Char resaltó que “también se pavimentarán las vías, iluminaremos las calles al 100% para fortalecer la seguridad y construiremos un parque donde niños, jóvenes, adultos mayores y toda la comunidad puedan disfrutar y vivir con dignidad. ¡Vamos con toda!”.

El alcalde puso de presente: “hoy me quiero comprometer con todos ustedes a que vamos a hacer algo mucho más de lo que está ahí pintado. Yo le he pedido hoy a la Secretaría de Salud que este puesto tenga una urgencia 24 horas. Este es el momento de Villanueva, estoy feliz de poder iniciar este centro de salud para ustedes, cercano a donde viven”.

De esta manera, la administración distrital reafirmó que la construcción del PASO en Villanueva permitirá a la comunidad tener una atención en salud de primera mano a pocos pasos de sus hogares, mejorando su calidad de vida.