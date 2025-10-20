Tras varios años de larga espera, el Concejo de Barranquilla anunció que finalmente han recibido respuesta positiva al trámite adelantado para la intervención de un inmueble ubicado en el barrio Prado que se transformaría en su nueva sede operativa.

Dicho inmueble, de valor histórico, deberá ser sometido a un proceso de mejoramiento y refacción en su estructura tras haber recibido el aval por parte del Ministerio de Culturas.

La corporación anunció que es “un logro que fortalecerá la institucionalidad democrática de la ciudad”, que se hace realidad tras gestiones iniciadas hace 18 meses, durante la presidencia de Samir Radi.

Se resalta que “el Ministerio de Cultura emitió la Resolución No. 1704 de octubre de 2025, autorizando las obras necesarias en el inmueble ubicado en la Calle 70 No. 60-11, entre los barrios Bellavista y Prado".

Al respecto, detalló que “estas labores comprenden el refuerzo estructural, la adecuación, restauración, liberación y ampliación del bien. Este edificio, declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, será el espacio que albergará la nueva sede del Honorable Concejo Distrital de Barranquilla”.

El Secretario de Cultura, Juan Ospino Acuña manifestó que “este logro es motivo de gran satisfacción institucional, ya que se ha trabajado arduamente en este proyecto, iniciado bajo la presidencia de Samir Radi Chemas”.

Asimismo, indicó que “el compromiso colectivo y los vínculos corporativos forjados durante este recorrido nos motivan a seguir trabajando para conseguir una sede apropiada y digna para el órgano colegiado que preside, como máxima expresión de la democracia participativa en nuestro distrito”.

El anunció se dio luego de un informe publicado por EL HERALDO donde se denunció el mal estado del antiguo edificio de la Alcaldía de Barranquilla, el cual se encuentra en avanzado deterioro y que es donde funciona actualmente el Concejo.

Según manifestó la duma distrital, “la nueva sede del Concejo Distrital de Barranquilla consolida un avance significativo en tres pilares fundamentales: el fortalecimiento de la democracia local, la mejora del servicio a la comunidad y el compromiso con la sostenibilidad ambiental”.

Reacciones

El concejal Juan José Vergara celebró el anuncio de una nueva sede y puso de presente que este anuncio se da tras la realización de un estudio de patología que confirmó el deplorable estado del inmueble donde actualmente sesiona el Concejo.

“Recibo con agrado el apoyo dado por el alcalde Alejandro Char y la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, para que el Concejo tenga una nueva sede, con las mejores condiciones, que reflejen el desarrollo de la ciudad”, dijo.

En la misma línea, el concejal conservador hizo un llamado a la administración distrital para que se le dé celeridad al proyecto de reubicación, haciendo énfasis que se deben asegurar los recursos en el presupuesto que se debatirá en las próximas semanas.

“Este Concejo necesita conocer la maqueta y planos de las nuevas instalaciones, cuáles son los recursos asignados, en qué se van a invertir y el tiempo estipulado del inicio y finalización de la obra”, enfatizó.

A su turno, el concejal Samir Radi –quien lideró el proyecto de reubicación durante su presidencia en el año 2024– resaltó que “este edificio ha tenido muchos problemas y logísticamente para la ciudadanía no es viable. En el Concejo nacen los sueños de los barranquilleros, esta es la sala de partos de los proyectos de la ciudad”.

Por su parte, el presidente del Concejo, Andrés Ortiz, indicó que “hemos venido luchando para que sea una realidad. Se requiere voluntad política y sabemos que el alcalde Char la tiene. Esperamos que antes de finalizar esta administración, el Concejo tenga un lugar digno para sesionar”.