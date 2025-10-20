Para garantizar el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad, el Establecimiento Público Ambiental – EPA - Barranquilla Verde informó que avanza en el monitoreo de emisiones vehiculares de diversos puntos estratégicos donde circula con mayor frecuencia el transporte público, particular y de carga.

Durante algunas de estas jornadas, el establecimiento identificó un alto porcentaje de vehículos que no cumplen con los parámetros establecidos para la prueba de emisión de gases, basado en las mediciones de los laboratorios acreditados por el Ideam.

Por este motivo, la autoridad ambiental anunció que se encuentra estructurando un plan de acción conjunto con los diferentes sectores involucrados, orientado a reducir las emisiones contaminantes y promover el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

“Desde EPA Barranquilla Verde continuamos comprometidos con la gestión de la calidad del aire y la sostenibilidad del territorio. Este trabajo articulado nos permitirá generar conciencia sobre la importancia de mantener la revisión técnico–mecánica al día y, al mismo tiempo, fortalecer el control de las emisiones que más inciden en la salud y el bienestar de la ciudadanía”, expresó Joaquín Buitrago, director general de EPA Barranquilla Verde.

De esta manera, el Inventario de Emisiones del Distrito reportó que las fuentes móviles representan los principales aportes de contaminantes atmosféricos en la ciudad, con un 98.70% de las emisiones de monóxido de carbono (CO), 84.21% de compuestos orgánicos volátiles (COV) y 89.04% de material particulado fino (PM2.5). Estos indicadores evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre el parque automotor distrital.