Ante la falla eléctrica que presentó la planta regasificadora SPEC este miércoles 15 de octubre, pocas horas después de culminar su mantenimiento, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó a las generadoras térmicas que informen, con base en los balances y predespachos de XM y la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSCE), las acciones que tomarán para garantizar el suministro de energía durante los días 16 y 17 de octubre de 2025.

En la misiva, el superintendente delegado para Energía y Gas, Omar Camilo López López, manifiesta tener conocimiento de la interrupción automática del sistema eléctrico de la terminal de regasificación y, en ejercicio de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), solicita a las empresas detallar las acciones que adoptarán para garantizar la prestación del servicio de energía, en cumplimiento de las Obligaciones de Energía en Firme del Cargo por Confiabilidad para la región Caribe.

El requerimiento fue dirigido a Luis Miguel Fernández Zaher, representante legal de Termobarranquilla (Tebsa), y a José Serge Polo, representante legal de Termoflores. En la comunicación, la Superintendencia advierte que “la no atención oportuna y adecuada de los requerimientos efectuados por la entidad podría conllevar el ejercicio de la función señalada en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994”.

Finalmente, la Superservicios reitera su compromiso con el Sistema de Gestión Antisoborno e invita a conocer los lineamientos, directrices y canales de denuncia disponibles en su portal web oficial.