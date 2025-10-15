En la ciudad de Barranquilla, el archipiélago de San Andrés y en Santa Marta no se registraron incidentes marítimos durante esta última semana de receso escolar en el territorio nacional. Así lo informó la Dirección General Marítima (Dimar) durante un balance de la campaña #ColombiaNavegaSegura.

“Durante esta temporada, las Capitanías de Puerto intensificaron los controles y acompañamiento en las zonas de mayor afluencia turística, verificando el cumplimiento de las normas marítimas y garantizando la seguridad de los turistas, prestadores de servicios y comunidades costeras”, indicó.

De esta manera, mencionó que: “los resultados reflejan el cumplimiento de las autoridades y el compromiso de los navegantes. En Barranquilla se registraron 111 zarpes y 1.913 pasajeros movilizados, evidenciando el flujo constante de actividades marítimas y el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la autoridad marítima, en articulación con las entidades locales y el gremio náutico”.

De igual manera, la Dimar indicó que: “en San Andrés el balance de la temporada reportó 20.722 personas movilizadas y 1.333 zarpes, evidenciando una dinámica turística segura y controlada, mientras que en Santa Marta se movilizaron 27.885 personas y se registraron 1.615 zarpes durante el receso escolar”.

La autoridad marítima resaltó que “se fortaleció el mensaje de la importancia de seguir las recomendaciones antes de zarpar, entre ellas portar los elementos de seguridad reglamentarios y contribuir con la protección del medio ambiente marino costero”.

Así las cosas, reafirmó su compromiso de seguir trabajando por una navegación segura, responsable y sostenible en todos los litorales del país, fortaleciendo la cultura marítima nacional y consolidando a Colombia como un destino que promueve el turismo seguro y la protección del entorno marino costero.