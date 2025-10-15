La empresa Air-e adelantó en el barrio Rebolo un encuentro con líderes comunitarios con el propósito de socializar una agenda de trabajo enfocada en tres ejes: comercial, técnico y de transición energética, orientada a mejorar la calidad del servicio en este sector del suroriente de Barranquilla.

El espacio de diálogo contó con la participación del agente especial, Nelson Vásquez, y parte de su equipo directivo, así como con el acompañamiento permanente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Durante la jornada, en el componente comercial se abordaron temas clave como el proceso de facturación, los acuerdos de pago para usuarios con deudas pendientes y las mejoras en el ciclo comercial.

En cuanto a la agenda técnica, se presentaron acciones dirigidas a garantizar la continuidad del suministro, optimizar la calidad del servicio y fortalecer los programas de mantenimiento de las redes eléctricas.

Finalmente, se socializaron los avances del Plan Colombia Solar y del proyecto de Granjas Solares, iniciativas que buscan impulsar la transición energética y promover el uso de fuentes limpias en esta zona de la ciudad.

Air-e reafirmó su compromiso con las comunidades de Atlántico, Magdalena y La Guajira, destacando la importancia de generar espacios de diálogo y participación ciudadana, en los que los propios usuarios sean parte activa del proceso de transformación energética que lidera la empresa en la región.