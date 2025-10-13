Este lunes festivo, en el cuarto día del mantenimiento programado de la regasificadora de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), ubicada en Cartagena, los trabajos registran un 69% de avance, según confirmó la viceministra Schutt, quien lidera la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE).

Lea aquí: Establecen contraflujo en la carrera 51B de forma permanente desde este martes

La funcionaria explicó que las labores se han venido cumpliendo conforme al cronograma establecido.

“A las 7 de la mañana se alcanzó un 69% de avance en las actividades de mantenimiento de válvulas y circuitos, lo cual ha sido muy satisfactorio”, destacó.

Asimismo, señaló que se espera que al finalizar la jornada de este lunes el plan de mantenimiento llegue al 80% de ejecución. De acuerdo con la CACSSE, se proyecta que al cierre del día 14 de octubre se complete el 100% de las labores, las cuales culminarán oficialmente el 15 de octubre a las 00:00 horas, sin contratiempos.

Schutt informó que durante todo el proceso se ha mantenido una operatividad normal en el despacho de energía eléctrica, sin necesidad de realizar redespacho.

“Todos los elementos de la red de generación y los operadores del sistema han mantenido sus unidades disponibles, garantizando la confiabilidad y seguridad en el área Caribe 2 y en el sistema eléctrico nacional”, afirmó.

Agregó que este trabajo articulado permite garantizar a los usuarios residenciales, comerciales e industriales la seguridad energética del país y la continuidad del servicio eléctrico con total normalidad.

La CACSSE, reunida este lunes en las instalaciones de SPEC en Cartagena, continúa haciendo seguimiento en tiempo real a las variables del sistema energético nacional, en coordinación con Ecopetrol, ISA, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (creg), la UPME, el Consejo Nacional de Operación y el Centro Nacional de Despacho (CND).

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que no se han presentado afectaciones al suministro durante el desarrollo del mantenimiento y que se mantienen las condiciones de estabilidad y confiabilidad energética en todo el territorio nacional.

“El trabajo articulado entre las entidades del sector y el monitoreo constante desde XM garantizan una operación segura y un cierre exitoso del proceso de mantenimiento de SPEC”, concluyó Schutt.