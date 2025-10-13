La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer este lunes los resultados del 2025 del Distrito en las Pruebas Saber 11. El puntaje promedio global de las instituciones educativas distritales (IED) siguió subiendo y alcanzó los 263 puntos, tres más que en 2024 (260), y 16 puntos más que en 2020 (247).

El alcalde Alejandro Char destacó estos logros en su cuenta de X, donde señaló que 35 estudiantes del Distrito superaron la marca de los 400 puntos en las pruebas realizadas.

“¡La educación en Barranquilla sigue dando resultados a otro nivel! Aumentamos 3 puntos en el promedio global de las pruebas Saber 11, pasando de 260 a 263 entre 2024 y 2025, según los resultados individuales del ICFES. Este es el puntaje más alto alcanzado por las IED de la ciudad”, apuntó el alcalde Char.

Señaló que “además, qué orgullo que 35 de nuestros pelaos hayan alcanzado un resultado histórico por encima de 400 puntos, y 208 superior a 370 puntos, lo que les permite postularse para ‘La Beca de tu Vida’. El fortalecimiento del bilingüismo, el desarrollo de software, la formación docente y la lectura, junto con la mejora en la infraestructura educativa y el PAE, demuestran que las estrategias implementadas están dando grandes resultados”.

Además, un 25% de los estudiantes obtuvo un puntaje por encima de los 300 puntos, es decir, 4 puntos porcentuales más que el año anterior.

Con respecto al año 2024 se observó que Inglés sigue aumentando: “al pasar de 53 a 54; siendo este el resultado más alto de los últimos 12 años; Lenguaje pasa de 55 a 56; Naturales aumenta de 51 a 52 mientras que Matemáticas (53) y Sociales (49) se mantuvieron estables”.

“Como parte de estos resultados, 87 instituciones educativas (IED) mejoraron su puntaje global, de las cuales 48 pertenecen a las categorías C y D, lo que evidencia el cierre progresivo de brechas entre colegios de distintos contextos”, añadió la Alcaldía.

Dentro de los estudiantes destacados, está el caso de Yuliana Chacón Barragán, de la IED San Vicente de Paúl, obtuvo el puntaje más alto con 443 puntos.

Ante estos resultados, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar Sepúlveda, manifestó: “Los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2025 son una muestra clara del talento y la dedicación de nuestra comunidad educativa. Nos confirman que estamos transitando hacia una transformación real en los colegios públicos de Barranquilla. Con estos avances reafirmamos nuestro compromiso de construir una educación de excelencia, de calidad, equidad e innovación, para que cada estudiante tenga acceso a oportunidades de alto nivel”.

De acuerdo con los datos compartidos por el Distrito, este nuevo hito posiciona a Barranquilla entre las ciudades con mejor desempeño en las Pruebas Saber a nivel nacional. Además, demuestra que las acciones dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales y pedagógicas tienen impacto real.