La Alcaldía de Soledad informó que los agentes y funcionarios administrativos del Instituto Municipal de Tránsito y Transportes participaron del diplomado ‘El Nuevo Servidor Público’, un espacio académico diseñado para fortalecer las competencias humanas, éticas y profesionales que busca mejorar la prestación de sus servicios.

El proceso de formación, desarrollado en articulación con el Instituto Técnico System Center, busca promover una cultura institucional basada en la transparencia, la empatía y la eficiencia, pilares fundamentales para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Durante el diplomado, los participantes abordarán temas relacionados con el liderazgo público, la comunicación asertiva, la gestión emocional, la atención al ciudadano y la ética en el ejercicio de la función pública, entre otros.

Santander Donado, director del ente, destacó la importancia de este proceso formativo para el desempeño de las labores.

“Es un trabajo conjunto que no solo quedará en las aulas de clases, ni en un diploma; sino en una atención y acompañamiento continuo a la comunidad que transita por las vías del municipio”, dijo Donado.

Añadió que, con esta iniciativa, el Tránsito de Soledad reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional y con la formación integral de los funcionarios que día a día le apuestan a una movilidad sostenible.