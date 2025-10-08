A tan solo unos días de que el Consejo Superior determine la elección del nuevo rector de Uniatlántico, los cinco candidatos actuales al cargo siguen jugando sus fichas para fortalecer su posición y aspiraciones.

En ese sentido, la ‘jugada’ más reciente se dio entre los candidatos Wilson Quimbayo y Alvaro González, quienes unieron fuerzas este miércoles para superar a los otros miembros de la terna.

El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Armando Benedetti a través de su cuenta de X, quien resaltó que “entre ellos dos está el ganador”.

“Me he enterado que dos amigos míos (Quimbayo y González) unieron fuerzas para la rectoría de la Uniatlántico, y cada uno tiene sus voticos para salir elegido, entonces al unirse ellos yo creo que entre los dos está el ganador”, mencionó.

De esta manera, los dos candidatos buscan superar en el proceso al rector actual Danilo Hernández, a Leyton Barrios, quien ocupó el tercer puesto en las elecciones universitarios, y a Alcides Padilla.