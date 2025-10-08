La Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla y la Armada Nacional de Colombia realizaron el lanzamiento oficial de la Carrera ‘Al Trote Marinos 2025’, una cita deportiva que se correrá el próximo 23 de noviembre con salida desde el Campo de Paradas de la Escuela Naval, en la Vía 40.

El evento contó con la presencia del Señor Contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera, Director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla; la señora Alejandra Isaza, Vice presidenta de la Acción Social Naval de Barranquilla; el secretario de Deportes del Distrito, Daniel Trujillo; el director de Indeportes, Iván Urquijo, y el artista Fausto Chatella, padrino de la carrera.

En esta edición, la carrera tiene como propósito fortalecer el programa ‘Velas al Futuro’, una iniciativa de formación integral que promueve el desarrollo académico y personal de los grumetes de la institución.

Durante la rueda de prensa se presentó el diseño oficial de la camiseta, inspirada en el mar que protege la institución, con ilustraciones de algas y corales y tonos de azul que evocan la bandera naval y el lema de la Escuela.

La jornada deportiva iniciará con el calentamiento a las 4:30 a.m., seguido de las largadas de 10 kilómetros (5:15 a.m.) y 5 kilómetros (5:30 a.m.). Se espera la participación de más de 2.500 personas, entre integrantes de la institución, sus familias y la ciudadanía en general.

Las inscripciones están abiertas a través de la plataforma eventrid.com.