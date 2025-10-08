En un reciente comunicado, la empresa Air-e Intervenida —encargada de suministrar energía en los municipios del Atlántico— detectó dos nuevos casos de fraude de energía en dos fábricas de Barranquilla y Baranoa.

Cabe resaltar que estas acciones corresponden a las medidas operativas que viene desplegando la compañía para contrarrestar el delito de defraudación de fluidos en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Un primer caso corresponde a la detección de un equipo de medida manipulado, y con una carga mayor a la contratada, que fue descubierta en una fábrica de bolsas plásticas del barrio El Rosario de Barranquilla.

Este hallazgo se suma a otra fábrica de Baranoa, ubicada en el sector de La Esperanza, que contaba con un servicio directo conectado a un transformador ilegal.

Por último, otro servicio directo (sin medidor) se encontró en un cuarto frío de almacenamiento de verduras del barrio Villanueva de Barranquilla, ubicado en la carrera 42C con calle 6.

Otros casos del Caribe

En lo que respecta al Magdalena, en el barrio El Mercado de Santa Marta, se encontró un medidor electrónico con dos líneas directas por fuera de la medida en una pescadería, sumado a un medidor con servicio directo por fuera de la medida en un casino/bar del barrio Centro.

Así mismo, en un hotel de Taganga, en Santa Marta, se encontró un medidor electrónico perforado en la parte de atrás y por fuera del rango.

Para el caso de La Guajira, en el barrio Centro, de San Juan del Cesar, se descubrió una irregularidad eléctrica, que está relacionada con una línea directa por fuera de la medida, en una reconocida discoteca de la zona.

Mientras que en una recicladora de Albania se detectó un servicio directo sin medidor, y conectado a un transformador de 45 KVA; en el kilómetro 1 se encontró otro servicio directo (sin medidor), conectado a un transformador de 25 KVA.

Finalmente, en el sector de Cuestecitas, también en Albania, se reportó el hallazgo de un equipo de medida quemado, y con cable de señal en mal estado, en una estación de servicio de la zona.