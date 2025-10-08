En Barranquilla se avanza en la construcción de espacios públicos que fortalecen el tejido social y promueven la equidad. De acuerdo con la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), la capital del Atlántico cuenta actualmente con 39 parques que integran zonas infantiles especialmente diseñadas para niños y niñas de 0 a 5 años, distribuidos de manera estratégica en las cinco localidades.

De acuerdo con la administración distrital, estos espacios han sido concebidos como entornos de desarrollo físico, cognitivo y sensorial. De esta manera, cada detalle —desde los columpios adaptados hasta las estructuras neuroinclusivas— responde a una visión de ciudad que busca integrar a todos los niños, sin importar sus capacidades.

Se trata de más de 10.500 metros cuadrados de áreas dedicadas exclusivamente al juego, la interacción y el bienestar de la primera infancia, que recalcan el compromiso de la administración distrital para ofrecer zonas seguras, de bienestar y sostenibles ambientalmente para los menores de edad.

Uno de los proyectos que se viene ejecutando y cumple con estas especificaciones corresponde al parque Villa Carmen, ubicado en el barrio La Esmeralda. Para sus vecinos, este espacio fue –por más de 40 años– un foco de riesgo por su deterioro.

En el barrio Las Nieves, por su parte, se avanza en la reconstrucción del parque El Gusanito, donde los más pequeños encontrarán juegos, así como espacios para la práctica de otras actividades recreativas.

“Serán 471 metros cuadrados de un parque con juegos, zonas verdes, gimnasio biosaludable, espacios para la integración, rampas de accesibilidad, un lugar para que los niños se diviertan y las familias se encuentren. Estos parques son más que obras, son calidad de vida”, expresó el alcalde Alejandro Char durante el inicio de dichas obras.

Voces de beneficiarios

La alegría tiene un lugar en cada barrio, y los parques se han convertido en el punto de encuentro donde las familias comparten, los niños aprenden y la ciudad respira. Así lo han retratado voces como la de David Zambrano, uno de los pequeños que aprovecha cada tarde para explorar los espacios diseñados para su edad.

“Me encantan los parques de Barranquilla. Están llenos de juegos y actividades. Se puede correr, jugar y saltar. Siempre es divertido ir y puedes jugar o hablar con otros niños”, contó con mucho entusiasmo.

Mientras que Aida Taboada, madre de familia, observa mientras su hija maneja una patineta en uno de los parques de la ciudad. Para ella, estos espacios ofrecen juegos atractivos que les permiten desarrollar la motricidad a los niños y niñas de 0 a 5 años.

“Los parques de Barranquilla son muy buenos porque son de fácil acceso, son gratuitos, tienen muchos juegos para los niños. Se puede compartir en familia, hacer cumpleaños, jugar al aire libre con la bicicleta… Son espacios llamativos y muy divertidos”, dijo.

Por último, desde el Distrito se ha hecho en reiteradas ocasiones una invitación a los ciudadanos para que hagan un uso adecuado de los parques, cuidando las instalaciones. “Mantener en buen estado estos espacios depende del compromiso de todos: recoger los residuos, preservar las canchas y evitar prácticas que puedan deteriorarlos”.