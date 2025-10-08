A través de una circular emitida en la tarde de este miércoles, el Ministerio de Minas y Energía estableció las cantidades requeridas de gas natural y las fuentes de suministro priorizadas para atender la demanda eléctrica del país durante los cinco días de mantenimiento de la planta regasificadora de Spec.

La medida tiene como propósito asegurar el abastecimiento continuo de energía eléctrica en la región Caribe mientras se ejecutan los trabajos de mantenimiento en la terminal, la cual no podrá recibir ni procesar gas natural importado durante ese periodo.

En la circular –firmada por la ministra (e) Karen Schutt Esmeral- se establecen los campos y empresas que harán el aporte de gas natural durante este periodo. Se destaca la participación de firmas como Ecopetrol S.A., Hocol S.A., MKMS Enerji Sucursal Colombia, Petrosantander, y CNE Oil & Gas, entre otras.

En el documento también se establecen las condiciones para la contratación de este gas natural. De tal manera que se pueden negociar bajo la modalidad de “cantidades liberadas de gas natural de cualquier fuente de suministro ante eventos de fuerza mayo, caso fortuito o causa extraña”.

En ese sentido, se establece que los agentes de generación térmica solicitarán, a más tardar este jueves, a los transportadores de gas natural su intención para contratar la capacidad disponible: “En caso de que no haya disponibilidad, el transportador deberá suspender los contratos de transporte respetando la priorización definida en la Resolución 40418 de 2025, iniciando por los contratos de transporte con interrupciones, a excepción de los que tengan las mismas plantas de generación térmica suscritos, para contratar y registrar aquellos destinados a las plantas de generación termoeléctrica necesarias para el abastecimiento de energía eléctrica”.

La circular también precisa que, si antes del 10 de octubre se liberan nuevas cantidades de gas o se habilitan volúmenes adicionales, estos deberán ser ofrecidos con prioridad a los generadores térmicos que atienden la demanda eléctrica del área Caribe 2, bajo las mismas condiciones establecidas en los días previos.